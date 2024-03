Strazio Barbara D’Urso: è morta la sua più cara amica

Tragedia in corso nella vita di Barbara D’Urso: l’addio che ha dovuto dare in questi giorni è tra i più difficili di sempre. E’ morta la sua più cara amica, pilastro del mondo Mediaset.

Lo strazio coinvolge l’intero mondo Mediaset. Tutti i Vip che vi appartengono stanno vivendo un momento di lutto veramente difficile: è morta Silvia Pizzi a soli 42 anni, una morte prematura e inaspettata, dopo anni di lavoro sui programmi del Gruppo.

Dai social network arrivano tantissimi messaggi di cordoglio che esprimono il dolore nei confronti del tragico avvenimento. Fan e protagonisti del mondo dello spettacolo si riuniscono in un grande abbraccio e nella ricerca della parola giusta per esprimere un sentimento tanto sconvolgente: primo tra tutti, Gerry Scotti ha voluto ricordare la donna con una foto e una dedica toccante. “Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te”, scrive il conduttore.

Morta Silvia Pizzi a 42 anni: addio inaspettato per Mediaset

Barbara d’Urso, attraverso il suo profilo X, ha scelto di ricordare l’avventura vissuta insieme all’amica Silvia Pizzi con queste parole: “E alla fine sei volata via, basta soffrire Silvietta. Nel mio cuore restano tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno. Quante spazzole, quanti phon, quanti ricci e quante pettinature! Quante risate… e adesso quanta tristezza”.

La notizia dell’addio all’hair stylist di Mediaset si fa sentire ovunque, nel mondo del web. Anche Mara Venier non manca all’appello, condividendo sul suo profilo Instagram stories e post che la ritraggono insieme a Silvia dietro le quinte di Domenica In.

“Li taglierò i capelli, Silvia“, ha scritto invece la conduttrice Stefania Cavallaro, “e so che da lì dove sei, mi maledirai per averlo fatto troppo tardi. Ma sei tu che te ne sei andata maledettamente presto“. Non è mancato il ricordo di Silvia Pizzi anche su Canale 5, durante la diretta del programma Pomeriggio 5, condotta da Giuseppe Brindisi. In studio, si sono alzati applausi commossi.

Anche Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda, ha condiviso un messaggio durante queste giornate di lutto. In seguito alla scomparsa di Silvia, avvenuta il 22 marzo a causa di un male incurabile, il figlio dell’ex Presidente del Consiglio, rappresentando l’intera redazione di Tgcom24, ha rilasciato queste parole: “Dolce Silvia, ti ricordo con affetto e faccio fatica a trovare le parole per salutarti un’ultima volta. Ti ho conosciuta quand’eri giovanissima. Ricordo abbracci affettuosi. Adesso estendo il nostro abbraccio a tutti i tuoi cari, a cui sono vicino in questo momento di grande dolore. Mediaset ti voleva e ti vuole tanto bene. Sarai sempre nei nostri cuori.”