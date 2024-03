Amici, Gaia e Mida si lasciano: lei scoppia in lacrime

Amici, Gaia e Mida si lasciano durante lo speciale del talent che è andato in onda venerdì pomeriggio su Canale Cinque: lei scoppia in lacrime

Ogni anno, nella scuola di Amici di Maria De Filippi, finiscono inevitabilmente per nascere delle storie d’amore tra gli allievi che fanno parte del programma. D’altronde è piuttosto fisiologico che accada qualcosa del genere, dal momento in cui sono tutti ragazzi giovani che vengono buttati insieme in una casa a vivere una esperienza così totalizzante. Per non parlare dei tutti punti in comune che hanno, la passione per l’arte che inevitabilmente finisce per unire ancora di più gli allievi della scuola. E anche quest’anno, tra una lezione e l’altra, sono nate numerose relazioni. Una di quelle che più ha fatto sognare il pubblico da casa, è stata quella che ha visto coinvolti il cantante Mida e la ballerina Gaia.

Nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo su di loro, invece il loro affetto è arrivato a casa più forte che mai. Sembravano davvero destinati a stare insieme e il pubblico da casa amava follemente questa storia d’amore, soprattutto dopo che Mida aveva deciso di dedicarle una canzone, scrivendo delle barre che riassumevano un po’ il loro percorso all’interno della scuola. La loro è stata una vera e propria favola che, purtroppo, non è andata nel modo in cui avrebbero voluto e sperato.

Amici, Gaia e Mida si lasciano: “Tu meriti di più!”

La loro storia d’amore ha fatto sognare numerosi telespettatori, ma con l’avvento della fase serale del programma, qualcosa tra di loro era improvvisamente cambiato. Certo, non è stato un periodo semplice per nessuno dei due, infatti è stato messo in discussione tutto il loro percorso canoro e di danza e hanno dovuto lottare con le unghie e con i denti per conquistare la maglia. In modo particolare Gaia, che si è ritrovata infortunata ed è stata costretta a rinunciare al ballo per qualche settimana. Le pressioni si sono fatte sentire in tutti i modi e Gaia, durante questo periodo, ha cominciato a sentire Mida sempre più distante.

Mida e Gaia si lasciano nello speciale di Amici: la decisione devastante

“Basterebbe stare insieme, potrebbe funzionare così bene se ci fosse un minimo di pensiero in più“, così ha deciso di affrontare la situazione Gaia, nello speciale del programma che è andato in onda su Canale Cinque. “Quando vuoi tu un momento, io mi sento di non averlo. Ho bisogno di stare da solo, sennò mi sento male“, è stata la risposta lacerante di Mida. “Tu in tutta la giornata non senti mai di stare insieme, parlo in base ai fatti“, gli ha fatto notare Gaia. E poi aggiunge: “Devi parlare, c’è bisogno del dialogo. Se te la vuoi vedere da solo, non puoi stare con me“. Gaia, intanto, cerca di misurare ogni parola che dice durante questo dialogo con Mida, quasi sentendosi in difetto nel provare un sentimento per lui. Cerca di fargli capire che sperava che fuori la loro storia potesse funzionare ma anche in questo caso sta attenta a come utilizza le parole, dicendogli che voleva semplicemente passare del tempo con lui.

“Quando cerco di starci dentro, mi sento che meriti di più e forse questo non è il posto giusto. Ce l’ho messa tutta” ed è così che, alla fine, Mida ha deciso di arrendersi e di rinunciare alla loro relazione. “Io ci passo sopra perché fuori voglio passare dei giorni con te. Se non provassi dei sentimenti per te, non me ne fregherebbe niente” ha risposto Gaia, prima di chiudersi in bagno e di scoppiare a piangere disperatamente pur di non farsi vedere da lui. Prima di andare via, gli dice di essere convinta del fatto che ci fosse un sentimento tra loro e che forse lo ha sognato, ma lui la rassicura dicendo che non è assolutamente così, infatti in seguito è scoppiato a piangere. Insomma, una rottura davvero sofferta che non ha fatto bene a nessuno dei due, infatti i loro fan sperano fortemente che possano risolvere e ritrovarsi più complici di prima.