Amici 23, la reazione inaspettata del concorrente dopo l’eliminazione dal talent

Amici di Maria De Filippi, la reazione del concorrente che nessuno si sarebbe mai aspettato dopo l’eliminazione dal talent show più seguito di sempre

È ufficialmente andata in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Come al solito, è stata registrata prima e, mentre abbiamo avuto di sapere con anticipo il primo eliminato della puntata, non si può dire lo stesso del secondo. Infatti ogni anno Maria, per evitare che venga spoilerata completamente la puntata, decide di comunicare l’ultimo eliminato direttamente ai ragazzi quando tornano in casetta dopo la registrazione.

Al ballottaggio finale questa volta ci sono andati Lil Jolie, cantante, e Kumo, ballerino. I telespettatori non sapevano davvero cosa pensare, infatti stavolta non era facile indovinare chi fosse stato eliminato. Da una parte sappiamo che Lil Jolie è sempre stata una cantante che ha riscosso tantissimo successo in questa edizione, con la sua voce davvero incredibile e i suoi inediti toccanti. Però di recente ha preso una serie di scelte sbagliate e l’inizio del serale non è stato per niente l’ideale per lei, infatti si è ritrovata a viverlo con un ansia e con agitazione.

Amici 23, la reazione inaspettata di Kumo dopo la sua eliminazione

Kumo, invece, ha fatto un percorso davvero incredibile, al serale ci è arrivato a stento per via delle decisioni dei professori ma ha sempre dimostrato di essere un ballerino di talento e ha conquistato l’attenzione dei numerosi personaggi esterni che, durante il pomeridiano, sono venuti dall’esterno. Insomma, è evidente che ad aspettarlo ci sia una carriera davvero di successo, e considerato il modo in cui Lil Jolie ha affrontato la prima puntata del serale, in molti temevano che fosse proprio lei ad essere eliminata. Invece, non è stato così, nonostante tutto i giudici hanno deciso di darle una seconda possibilità per riscattarsi nelle prossime puntate del programma.

L’eliminazione di Kumo, per molti, è stata ritenuta davvero scandalosa, alcuni l’hanno definita anche la prima eliminazione del serale più orribile della storia del programma. Sui social, infatti, sono esplose numerose polemiche in difesa del ballerino, che invece ha dimostrato di aver preso questa sconfitta in modo davvero molto maturo. Infatti subito dopo essere stato mandato via, è stato intervistato proprio dal programma e qui ha dimostrato di essere un ragazzo con la testa sulle spalle, che forse si aspettava che sarebbe successo questo ma che non ha alcuna intenzione di buttarsi giù.

Kumo infatti ha dimostrato di essere un ragazzo con equilibrio e ha deciso di condividere una serie di riflessioni profonde sul percorso che ha fatto all’interno del programma e che lo hanno portato a crescere e a diventare il ragazzo che noi tutti abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. I telespettatori hanno mostrato tanta disapprovazione per via della sua eliminazione che hanno ritenuto ingiusta, mentre Kumo al contrario ha esternato tanta gratitudine per questa esperienza che gli ha permesso di farsi conoscere dal pubblico e di studiare. Infine, ha deciso di mandare anche un messaggio di incoraggiamento a tutti i suoi compagni per le settimane che lo attendono.