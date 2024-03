Anita, Alessio e le previsioni sul futuro: “Quanto durerete?”. Lei risponde con sincerità

Anita Olivieri, Alessio Falsone e le previsioni sul futuro: “Quanto credi che durerete?”. È lei a rispondere con franchezza al quesito.

Non vedeva l’ora, Anita Olivieri, di ricongiungersi con l’ormai fidanzato Alessio Falsone. I due, subito dopo l’eliminazione di quest’ultimo dal “Grande Fratello Vip”, ne hanno approfittato per trascorrere del tempo insieme. Dando prova, di fatto, di non riuscire a rimanere separati neanche per un istante.

Con Alessio, Anita sembrerebbe aver iniziato un nuovo capito della sua vita. E che ha portato con sé persino l’archiviazione di una relazione di dieci anni: quella con l’ex fidanzato storico Edoardo.

E proprio l’ex gieffina, ospite di “Verissimo” nel corso della puntata di sabato 23 marzo, ha avuto modo di ripercorrere non soltanto la fine della sua precedente storia, ma soprattutto l’inizio di quella attuale. Il tutto mentre Falsone la ascoltava da dietro le quinte, attentissimo ad ogni parola. Di dichiarazioni sul suo conto, d’altra parte, Olivieri ne ha rilasciate parecchie.

“Verissimo”, Anita Olivieri e le previsioni su Alessio: “Quanto durerà? Non voglio essere precipitosa”

Gli occhi che brillavano di contentezza ed un sorriso che parlava per lei. Così si è mostrata Anita Olivieri, reduce dall’esperienza nel reality di Canale Cinque, ai microfoni di Silvia Toffanin. Ospite dell’ultimo appuntamento andato in onda, l’ex gieffina si è ovviamente soffermata a lungo sulla relazione – appena intrapresa – con Alessio Falsone.

“Ogni volta che siamo insieme – ha confidato entusiasta alla padrona di casa – ci ‘studiamo’ e ci diciamo: sì, sei proprio la persona che fa per me!“. Una complicità, in buona sostanza, che Olivieri e Falsone starebbero confermando anche al di fuori della casa più spiata d’Italia.

Al solo vederla così raggiante, Toffanin non ha potuto evitare di porla davanti ad un quesito scomodo: “Pensi che Alessio possa essere l’uomo della tua vita?“. Una domanda a cui l’ex gieffina, seppur con qualche accenno di titubanza, non si è sottratta dal rispondere.

“Considerata la situazione da cui vengo, non voglio essere precipitosa“, ha subito messo le mani avanti la giovane. Ciò nonostante, come poi è emerso, il sentimento per l’ormai ex coinquilino parrebbe impossibile da contenere: “Non voglio parlare di amore, sarebbe affrettato. Ma sento che qui i presupposti ci sono tutti“.

Anita Olivieri, che succede con l’ex Edoardo? “Sta soffrendo molto. Non posso dargli torto”

Con l’ex fidanzato Edoardo, Anita ha ammesso di non essersi più confrontata, una volta terminata la sua avventura nella casa. Ci ha pensato “Verissimo”, ciò nonostante, a mostrare alla giovane un filmato in cui l’ex commentava quanto accaduto tra lei e Alessio all’interno della casa.

“Deluso e amareggiato. Non riuscirei a confrontarmi con lei ora“. Queste le parole con cui Edoardo ha liquidato qualunque possibilità di uno scambio con Olivieri. Il giovane, per il momento, non se la sente proprio di rivedere la sua ex.

Quest’ultima, dal canto suo, non si aspettava affatto diversamente. “Lo vedo sofferente – ha chiosato con una punta di dispiacere Anita -. E non posso biasimarlo. Lo capisco“.