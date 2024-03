Anita e Alessio, cosa hanno fatto subito dopo l’eliminazione dal “GF Vip”: non è andata come pensi…

Anita e Alessio, cosa hanno fatto non appena è terminata la puntata del “Grande Fratello Vip”? Spoiler: non è andata come credete…

Per settimane e settimane si sono “studiati” all’interno della casa più spiata d’Italia. Lei reduce da un rapporto di ben dieci anni con l’ex fidanzato Edoardo, lui single ed aperto ad eventuali conoscenze. Parliamo di Anita Olivieri ed Alessio Falsone, che possono essere considerati a buon diritto la quarta coppia di questa edizione del reality.

La giovane – precedentemente impiegata nel settore del marketing – ha lentamente ceduto alla passione. Falsone, del resto, non le ha dato scampo. L’ha infatti corteggiata con assiduità, fino a quando Olivieri, accantonato il rapporto con Edoardo, non ha deciso di dare una possibilità al coinquilino.

Durante la semifinale trasmessa giovedì 21 marzo, complice la nomination, il “Grande Fratello” ha consentito ad Anita di tornare nella casa per infondere coraggio ad Alessio. Peccato, però, che la presenza della fidanzata non sia riuscita a mitigare la delusione per l’eliminazione. Falsone, infatti, ha dovuto abbandonare il reality per volere del televoto.

A quel punto, i telespettatori da casa non hanno potuto far a meno di porsi un’unica, fondamentale domanda: che cosa hanno fatto Anita e Alessio, nel momento in cui si sono ricongiunti lontani dalle telecamere?

Anita e Alessio, il ricongiungimento post “GF Vip”: non è andata come pensate… – FOTO

Il televoto da casa non ha lasciato scampo ad Alessio Falsone. È stato proprio quest’ultimo, infatti, a perdere la battaglia contro Federico e Simona, che si trovavano in nomination con lui. Poco male per il concorrente, che a telecamere spente ha avuto l’occasione di incontrare proprio la persona che, a suo dire, gli mancava di più: Anita stessa.

E con le luci dei riflettori ormai spente, i fan di questa coppia si sarebbero aspettati che Olivieri e Falsone, approfittando del “ritorno” di quest’ultimo sui social, li avrebbero riempiti di stories e di post. Tutto il contrario di come, in realtà, si è svolta la serata di ieri.

Né Alessio e né Anita, infatti, hanno pubblicato la benché minima immagine che potesse far riferimento a come avessero passato la nottata. L’unica testimonianza concernente la coppia, nello specifico, è arrivata nelle prime ore di stamattina. Ed è ben lungi dall’essere puramente legata ai due.

Anita e Alessio insieme a Paolo e Giuseppe: come hanno passato le prime ore insieme

Le prime ore fuori dalla casa del “GF Vip”, Alessio Falsone le ha trascorse in compagnia della fidanzata Anita Olivieri. E non solo. Stando alla Instagram story pubblicata stamattina dalla giovane, infatti, la coppia era assieme a Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi, altri due eliminati della trasmissione di Canale Cinque.

La privacy tanto agognata dai due, a quanto pare, non sarebbe ancora arrivata. O magari Alessio ed Anita, dopo aver trascorso l’intera nottata a tu per tu, hanno poi preferito lasciare Roma assieme ai loro compagni di reality. Ma questo, ovviamente, al pubblico non è dato saperlo.