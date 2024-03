Amadeus, offerta pazzesca per lasciare la Rai: i dettagli

Amadeus, tutti lo cercano e lo vogliono: pronta per lui un’offerta stellare per iniziare una nuova stagione fuori dalla Rai. Cosa accade

Da molti è considerato il Re Mida della Rai perché tutto quello che tocca luccica. Parliamo ovviamente di Amadeus, uno dei conduttori di punta di Viale Mazzini che negli ultimi anni, soprattutto grazie all’avventura sanremese alla quale ora ha detto di dire stop, è diventato un volto amico del pubblico. Il modo in cui Ama fa le cose piace e anche tanto.

Ne è la dimostrazione anche “Affari tuoi” che dopo 20 anni ed una serie di conduttori che si sono alternati al timone, con lui è tornato ad essere un programma di grande vigore, che il pubblico apprezza più che in passato. Motivi questi che spingono la Rai a volerlo tenere ben stretto a sè ma ci sono una serie di dinamiche che si stanno facendo avanti e che fanno tremare la tv di Stato. Vediamo cosa succede.

Amadeus presto fuori dalla Rai? Lo scenario

Amadeus vale e anche tanto, la Rai lo sa benissimo ed è per questo che sta già lavorando per fare in modo che il conduttore possa rimanere nella propria scuderia. Il prossimo 30 giugno, infatti, il suo contratto scadrà e dunque è a quel momento che si guarda per evitare qualsiasi tipo di rottura. La Rai sa bene che Ama fa gola a tutti.

È noto che anche Pier Silvio Berlusconi si è interessato al conduttore a cui avrebbe, secondo le indiscrezioni lanciate, proposto una bella offerta economica per il passaggio a Mediaset. C’è chi parla, addirittura, che nei piani dell’Ad dell’azienda del Biscione, ci sarebbe l’intenzione di strappare il Festival di Sanremo. Progetto troppo embrionali questo ma che sarebbe legato anche alla volontà di portare Amadeus verso la concorrenza. Ma non è tutto. Pare, infatti, che oltre a Mediaset, sarebbe arrivata al marito di Giovanna Civitillo, un’altra e cospicua offerta.

Non solo Mediaset: corsa verso Amadeus

Sarebbe la Warner-Bros Discovery l’azienda che vorrebbe fare di tutto per portare Amadeus tra le proprie fila. Un’operazione simile a quella che già è stata fatta per Fabio Fazio che con il suo “Che Tempo che fa” sta dando all’azienda una risonanza di non poco conto. Questo, infatti, avrebbe attirato anche l’attenzione degli investitori americani che sarebbero pronti a pagare anche cifre altissime per vedere sui propri canali volti e programmi di punta. Il prossimo dunque è proprio Amadeus? Forse è troppo presto ancora per dirlo ma la Rai sa bene quello che sta accadendo intorno al conduttore e pare sia pronta a sborsare anche cifre stellari per farlo rimanere perché un suo esodo potrebbe spingere altri conduttori a partire e per Viale Mazzini sarebbe un vero tracollo.