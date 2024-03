Shaila Gatta, il racconto drammatico: “Mi diceva di non sorridere”

Shaila Gatta si è aperta come non mai, raccontando un incubo vissuto nel passato: la showgirl è stata incastrata in una relazione tossica per anni. Il compagno la riempiva di commenti poco carini, sminuendola di continuo.

Ballerina e showgirl di successo, Shaila Gatta è conosciuta per la sua carriera nello spettacolo. Originaria di Anversa, ma cresciuta a Napoli, Shaila si è distinta in particolare come velina più longeva di “Striscia la Notizia”. La classe 1996 è stata anche tra i banchi della scuola di Maria De Filippi nel 2015, per poi entrare in seguito a far parte dei corpi di ballo del Festival di Sanremo e sbarcare in format del calibro di “Ciao Darwin”, “Paperissima Sprint” e nel tg satirico di Antonio Ricci.

Oltre ai successi televisivi, si è anche distinta sui social, dove è seguitissima in particolare su Instagram, suo diario di vita, in cui racconta la vita scandita tra set, momenti in palestra e attimi spensierati. Inoltre, la showgirl è finita spesso al centro delle cronache per i suoi amori. Di recente, la classe 1996 si è lasciata andare con una confessione riguardante una relazione tossica del suo passato.

Shaila Gatta, la confessione drammatica sulla terribile relazione tossica vissuta

Se la vita professionale di Shaila è stata molto movimentata, lo è stata anche quella sentimentale. La showgirl, infatti, ha avuto diverse storie naufragate. Di recente, la ballerina ha confessato lei stessa di essere rimasta coinvolta in una relazione tossica. Per 5 anni è rimasta intrappolata in una storia malata, in cui si sentita svilita di continuo. Tra violenza fisiche e mentali, Shaila era sminuita costantemente: il compagno le diceva perfino di non sorridere, per via dei suoi denti, a suo avviso non abbastanza belli.

Malgrado i commenti e i comportamenti così spiacevoli, la showgirl ha portato avanti la relazione per molti anni, soffrendo tantissimo. Estremamente cinico e manipolatore, il suo ragazzo dell’epoca le diceva perfino cosa indossare: completamente nelle sue mani, è stata molto dura per la showgirl uscire da quel calvario. Solo grazie all’aiuto della sua famiglia è riuscita a dire basta e chiudere la storia.

Shaila Gatta, felicemente single: le rivelazioni sul futuro

Dopo l’addio con il recente compagno, Alessandro Zarino, ex di Uomini e donne e insegnante di crossfit, Shaila è felicemente single. Per il futuro, spera sì di trovare un amore sano, ma non si vede nel ruolo di madre: con i bambini non ha pazienza e, pertanto, diventare genitore non è assolutamente nei suoi piani (scopri qui i dettagli della vita sentimentale di una nota conduttrice).

Per ora desidera solo avere un rapporto felice, visto che fino a questo momento tutti i suoi amori sono stati tossici e tormentanti. Ma nonostante tutto continua a credere nel vero amore: ora che ha imparato ad amarsi di più, è decisa a iniziare una nuova storia solo se ne vale davvero la pena.