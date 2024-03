Carlotta Mantovan, paparazzata ancora con l’uomo francese: dov’era

Carlotta Mantovan e l’uomo francese: ancora insieme in Italia. Con loro c’è anche Stella: dove sono stati paparazzati

Carlotta Mantovan ha deciso di ricominciare? Così sembrerebbe dagli scatti che la ritraggono insieme ad un misterioso uomo francese. È il settimanale Chi che l’ha immortalata nuovamente insieme a colui con il quale era stata già avvistata a fine febbraio, a Maccarese, sul litorale laziale da Diva e Donna.

A sei anni dalla morte del suo adorato Fabrizio Frizzi, la giornalista potrebbe essere pronta ad aprire nuovamente il cuore all’amore. Di chi si tratta? Al momento non si conosce l’identità ma vediamo dove sono stati pizzicati i due.

Carlotta Mantovan e l’uomo francese: di chi si tratta

L’ex concorrente di “Ballando con le Stelle”è stata paparazzata di nuovo col misterioso uomo francese, una persona che a quanto pare è cara e familiare anche alla figlia Stella che è insieme a loro. Chi li ha pizzicati a passeggiare in modo spensierato per Roma e precisamente a Villa Borghese. Con loro anche il barboncino di Stella e della Mantovan.

Mamma e figlia si tengono per mano e l’uomo resta accanto a loro per tutto il tempo, poi dà la mano anche alla bambina di 10 anni, segno che tra di loro c’è confidenza ed un buon rapporto. Evidentemente il francese è ormai di casa per Stella tanto da formare un bellissimo quadro familiare insieme a lei e alla mamma.

Su di lui per il momento non si sa nulla. Molto probabilmente la Mantovan lo ha conosciuto proprio in Francia, dove si è trasferita ormai da tempo, in un villaggio rurale con sua figlia, per vivere una vita più tranquilla e lontano da occhi indiscreti, dove nessuno conosce la loro identità.

La Mantovan e l’amore

Solo poco tempo fa Carlotta Mantovan aveva parlato dell’amore e della possibilità di innamorarsi di nuovo. “E chi può dirlo?” aveva detto al settimanale Oggi precisando che la storia con il suo Fabrizio è stata certamente quella “più grande, unica, irripetibile” ma ora che è pronta a rinascere non si preclude nulla, nemmeno l’amore perché il cuore non si può chiudere, ha specificato. Al momento, però, il suo cuore è tutto per sua figlia Stella, ha voluto sottolineare la giornalista, senza approfondire altro. C’è da dire che quest’uomo però deve essere riuscito ad entrare a piccoli passi nella loro vita fatta di un legame indissolubile e a rompere la corazza che per lungo tempo Carlotta si è costruita dopo il lutto.