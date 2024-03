Ornella Muti, la figlia sottoposta ad un intervento, la notizia pubblicata sui social ha messo in allarme tutti i fan della cantante: come sta

Ornella Vanoni è stata, senza ombra di dubbio, una delle attrici più amate del panorama del cinema italiano. Ha cominciato la sua carriera quando era davvero giovanissima, e fin da subito colpì tutti con la sua bellezza etera e acqua e sapone. Era, sicuramente, una delle donne più belle in circolazione in quel periodo, e le persone si incantavano davanti alla televisione a guardarla. Nel corso di tutto questo tempo l’abbiamo vista crescere, abbiamo visto la sua bellezza maturare, ma abbiamo visto anche lei diventare una donna e intraprendere una vita molte volte complessa ma che le ha sempre regalato tantissime soddisfazioni e soprattutto emozioni, che non cambierebbe mai con niente al mondo.

Ad esempio come la famiglia che ha messo su e il modo in cui, crescendo, si è ritrovata a scoprire l’amore di una madre per i propri figli. Tante volte negli anni abbiamo sentito parlare di Naike, che è sempre stata un personaggio molto controverso, sempre pronta a dire la sua senza avere paura delle conseguenze. Per ogni figlia ribelle, ce n’è un’altra sempre più tranquilla e questo è il caso di Carolina, altra figlia della famosa attrice, che nelle ultime ore ha vissuto dei momenti davvero difficili.

Ornella Muti, la figlia sottoposta ad un intervento: come sta adesso Carolina

La figlia più piccola di Ornella ha fatto preoccupare i suoi fan social dopo essersi mostrata piuttosto spaventata nel letto di una clinica di Roma. Carolina Fachinetti, nata nel lontano 1984 e oramai 40enne, nella mattina di mercoledì 20 marzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto in cui è nella camera di una struttura sanitaria. Qui ha dichiarato di essere davvero terrorizzata: ma che cosa le sta succedendo?

Nel video pubblicato sul suo profilo social appare anche la mamma Ornella, qui Carolina afferma: “Mi sento molto terrorizzata”. L’attrice risponde: “Cioè io capisco il terrore perché ce l’avevo pure io”. La mamma, preoccupata per la sua “bambina”, le dice: “Vieni vicino a me, fatti vedere. Fatti vedere dal popolo di Instagram”. “Mia mamma è lucida”, aggiunge, palesemente già sotto l’effetto dell’anestesia o comunque dei tranquillanti che si prendono in vista dell’ingresso in sala operatoria. Vicino a lei c’è anche il papà Federico Fachinetti, ex fidanzato della Muti. “Babbo sei nervoso? Un po’?”, gli chiede e lui le dice di no.

Ma cosa è successo di preciso alla nostra Carolina? A svelare il mistero è proprio la sorella maggiore Naike, ha infatti raccontato che la sorella minore ha di recente perso molto peso e quindi di conseguenza ha preso la decisione di sottoporsi a un intervento estetico al seno: ““Ragazzi state sereni che mia sorella sta benissimo. E’ che dopo che è dimagrita 30 chili ha deciso giustamente di rifarsi il seno e quindi siamo tutti con lei. Io qui con gli animali, mamma proprio accanto a lei nell’attesa di sapere com’è andata l’operazione”.