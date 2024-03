Due mezzi pesanti e una vettura si scontrano in autostrada: due morti e sei feriti

Intorno alle 8 di questa mattina, un incidente si è verificato lungo l’autostrada A1 a Piacenza: il bilancio è di due morti e sei persone ferite.

Inferno sull’autostrada A1, dove questa mattina una vettura e due mezzi pesanti si sono scontrati all’altezza di Piacenza. Il bilancio del terrificante sinistro è di due morti e sei feriti, uno dei quali in condizioni gravissime.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco e diversi mezzi del 118. I sanitari non hanno potuto far nulla per le due vittime, mentre le persone ferite sono state soccorse e trasportate in ospedale. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che stanno ora conducendo le indagini per chiarire la dinamica del sinistro.

Piacenza, terribile scontro sull’A1: due morti e sei feriti, uno è gravissimo

Due persone hanno perso la vita e altre sei sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave. Questo è il bilancio del tragico incidente avvenuto intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 22 marzo, sull’autostrada A1 nel territorio di Piacenza.

Ancora del tutto da determinare la dinamica del sinistro, ma stando alle primissime informazioni riportate dalla redazione dell’agenzia Ansa, una vettura e due mezzi pesanti si sarebbero scontrati lungo la corsia Nord. L’impatto sarebbe stato molto violento.

Pochi minuti e sull’A1 sono intervenuti i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I sanitari hanno soccorso le persone coinvolte: nulla da fare per le due vittime, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale. Cinque sono rimasti feriti lievemente, mentre uno sarebbe in condizioni gravissime.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi di legge ed ora stanno cercando di stabilire la dinamica e le cause del terribile scontro. Sembra, dai primi riscontri che alla base dell’incidente possa esservi la fitta nebbia in zona.

Chiuso il tratto interessato

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza della carreggiata, il tratto interessato dell’autostrada è stato temporaneamente chiuso al traffico. La circolazione è stata, dunque, deviata. Inevitabili i disagi: sull’A1 si sono registrati circa sette chilometri di coda.

Quella di stamane è l’ennesima tragedia sulle strade italiane: solo due giorni fa, due donne di 50 e 66 anni avevano perso la vita in un drammatico scontro sulla strada provinciale Brindisi-San Vito dei Normanni nel territorio di Brindisi.