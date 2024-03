Agghiacciante scoperta un appartamento, trovate delle ossa: forse di una ragazza scomparsa anni fa

Nelle scorse ore, sono state trovate delle ossa all’interno di un appartamento di Favara, in provincia di Agrigento: indagini in corso.

Macabra scoperta nelle scorse ore a Favara, comune della provincia di Agrigento. All’interno di un appartamento sono state rinvenute delle ossa, forse umane, da alcuni operai impegnati nei lavori di ristrutturazione nell’immobile.

Tempestivamente sono stati chiamati i carabinieri che hanno avviato le indagini e gli accertamenti per determinare a chi possano appartenere quei resti, trasferiti in laboratorio per tutti i test del caso. Dopo la scoperta, si è ipotizzato che i resti possano essere di una ragazza di 28 anni scomparsa quasi sei anni fa da Favara.

Favara, trovate ossa in un appartamento: a lanciare l’allarme alcuni operai

Indagini in corso a Favara, in provincia di Agrigento, dove sono state rinvenute delle ossa all’interno di un appartamento in fase di ristrutturazione e che sino ad ora era rimasto abbandonato per diverso tempo.

L’allarme è stato lanciato da alcuni operai che, come riporta la redazione de Il Giornale di Sicilia, si erano recati presso l’immobile sito in via Luigi La Porta per effettuare dei lavori ed hanno fatto l’agghiacciante scoperta: le ossa sembra siano state trovate in mezzo ad alcuni calcinacci.

Dopo la segnalazione, sono arrivati sul posto i carabinieri della stazione locale ed i colleghi di Agrigento che hanno avviato tutti gli accertamenti e le indagini in modo da stabilire se si tratti di ossa umane e, eventualmente, a chi possano appartenere. I resti sono stati sequestrati ed inviati ai Ris di Messina che effettueranno tutti i test, compreso quello del Dna.

L’ipotesi

Sin dai primi momenti dopo la scoperta, è stato ipotizzato che i resti possano appartenere a Gessica Lattuca, la 28enne di Favara di cui si persero le tracce nel giugno del 2018. L’immobile in cui sono stati rinvenute le ossa si troverebbe a poca distanza dalla casa del fratello Vincenzo, deceduto a giugno dello scorso anno e che poche settimane prima era stato iscritto nel registro degli indagati per la scomparsa di Gessica.

Ovviamente, si tratta di un’ipotesi, dato che ancora non si ha nemmeno la certezza che si tratti di resti umani. A stabilirlo saranno i successivi esami e le indagini dei carabinieri.