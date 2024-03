Belen Rodriguez, nuovo look per la showgirl: follower senza parole

Sui social si mostra con un nuovo look e manda il web totalmente in delirio, Belen Rodriguez come sempre è bella da togliere il fiato.

Tutte le volte che si mostra riesce sempre a catturare in modo piacevole l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. D’altronde davanti al suo fascino irresistibile e alle sue forme da urlo non perdere la testa è proprio impossibile. I suoi seguaci non perdono occasione per farle notare quanto sia incantevole e super sensuale.

In Italia è approdata quando era molto giovane e pian piano è riuscita a farsi sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione. In questi anni ha steso tutti con il suo talento e la sua meravigliosa bellezza, da un po’ di tempo però è lontana dal piccolo schermo.

Con il nuovo look lascia tutti a bocca aperta, Belen Rodriguez è pazzesca

È stata lei a scegliere di prendersi una pausa dalla televisione, lo ha fatto in un momento molto delicato della sua vita, quando il suo matrimonio con Stefano De Martino è giunto di nuovo al capolinea. Come lei stessa ha raccontato dopo l’addio era devastata e non sarebbe stata in grado di svolgere bene il suo lavoro. Essendo lei una persona molto professionale ha preferito farsi da parte sarebbe stata solo un peso per la produzione.

Quando ha scoperto i dodici tradimenti dell’ex marito la loro storia d’amore è finita e lei ha sofferto moltissimo. Per la prima volta ha fatto i conti con la depressione e ha avuto bisogno di aiuto per riuscire a reagire. Archiviata la loro relazione aveva voltato pagina con Elio Lorenzoni, sembravano molto innamorati e felici ma da qualche settimana si sono detti addio. Questa volta però Belen Rodriguez non si è lasciata sfuggire alcun dettaglio, ha solo confermato di essere di nuovo single.

Da un po’ la splendida conduttrice e showgirl argentina si sta concentrando su se stessa per ritrovare la serenità e la felicità. Ancora una volta ricomincia da capo, per farlo ha cambiato anche il suo look? Il video postato sul suo profilo Instagram la ritrae decisamente diversa dal solito, i suoi seguaci sono impazziti.

Davanti allo specchio con un nuovo look, Belen manda il web in delirio

Aria di importanti cambiamenti nella vita della showgirl, nei giorni scorsi ha fatto sapere ai suoi fan di aver comprato una nuova casa. Non appena sarà pronta si trasferirà insieme ai suoi figli, lasciando l’appartamento in cui ha vissuto negli ultimi tredici anni, per questo novità si è detta davvero felice.

Presto potrebbe anche tornare in televisione, stando ai rumors infatti potrebbe far parte del cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, la notizia però non è stata ancora confermata. Intanto, in occasione di uno shooting Belen Rodriguez ha cambiato look, mostrandosi decisamente diversa dal solito. Tramite un video postat su Instagram si mostra davanti allo specchio mentre un hair stylist le fa delle onde morbide.

I suoi seguaci hanno subito notato che i capelli sono cortissimi e sono rimasti a bocca aperta. In realtà la Rodriguez non li ha davvero tagliati, non è chiaro se si tratti di una parrucca o se siano legati, però in moltissimi le hanno consigliato di optare davvero per il taglio corto perché è incantevole. Con qualsiasi look è sempre uno schianto e come al solito ha fatto il pieno di apprezzamenti e like, i fan la venerano.