Belen Rodriguez, novità per la showgirl: è successo dopo 13 anni

Novità in vista per Belen Rodriguez, sui social è stata lei stessa a far sapere ai fan di essere pronta a compiere un importante passo dopo ben 13 anni.

Ultimamente la splendida conduttrice e showgirl argentina sta facendo parlare spesso di sé, soprattutto per via della sua sfera personale. L’ultimo anno non è stato semplice per lei, si è separata per l’ennesima volta dall’ex marito e ha sofferto davvero molto. Nella storia d’amore con Stefano De Martino ci ha sempre voluto credere, più volte infatti ha voluto concedere un’altra possibilità alla loro relazione ma ne è uscita ogni volta devastata.

L’ultimo addio è stato forse il più doloroso, lei stessa nei mesi scorsi ha rivelato di aver sperimentato per la prima volta la depressione e riprendere in mano la sua vita non è stato affatto semplice. Quando ha scoperto che il conduttore campano l’aveva tradita aveva provato a fare finta di nulla perché voleva a tutti i costi tenere la famiglia unita, ma quando ha visto che continuava ad avere relazioni clandestine ha messo definitivamente fine al loro matrimonio. Per Belen Rodriguez è stato un periodo della sua vita davvero buio durante il quale non riusciva a reagire in alcun modo, dopo aver chiesto aiuto però è riuscita a voltare pagina.

Lo farà dopo ben 13 anni, Belen svela l’ultima novità sui social

Dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino la splendida showgirl argentina era convinta di aver ritrovato l’amore con Elio Lorenzoni, per mesi i due si sono mostrati affiatati e innamorati sui social ma all’improvviso le loro strade si sono divise. Eppure lei si era detta addirittura pronta a convolare a nozze con l’imprenditore bresciano, pensava infatti di aver finalmente trovato l’uomo giusto. I motivi della rottura? Ad oggi non li ha ancora rivelati, più volte ha però confermato sui social di essere di nuovo single e ha smentito i vari flirt che le hanno subito attribuito dopo la rottura con Elio.

Da mesi è lontana dalla televisione e in molti si chiedono se e quanto tornerà, al momento però non ha ancora rivelato nulla in merito ai suoi futuri progetti lavorativi. Sui social però è sempre molto attiva, conta 10,5milioni di follower sul suo profilo Instagram e tutte le volte che si mostra manda il web totalmente in delirio con la sua irresistibile bellezza e la sua sensualità da vendere. Nelle scorse ore ha rivelato un’importante novità ai suoi seguaci, di che si tratta? Belen Rodriguez ha fatto sapere che dopo ben 13 anni si trasferirà in un nuovo appartamento.

Belen cambia casa dopo 13 anni, dove si trova il nuovo appartamento

Tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha mostrato ai fan la sua nuova casa e ha fatto sapere che non si allontanerà molto dal luogo in cui ha vissuto in tutti questi anni. La casa che ha comprato infatti si trova proprio di fronte, ha anche detto di essere molto felice.

Belen Rodriguez continuerà quindi a vivere nel quartiere Moscova a Milano, nei mesi scorsi aveva già manifestato ai suoi tantissimi e affezionati fan la sua intenzione di cambiare casa. Al momento è impegnata con la scelta dell’arredamento e presto si trasferirà insieme ai suoi figli, un cambiamento che segnerà un nuovo inizio per la showgirl dopo un periodo molto delicato della sua vita.