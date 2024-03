Clizia Incorvaia, si commuove in abito da sposa: le foto emozionanti

Clizia Incorvaia è pronta a sposarsi per la seconda volta. Durante la scelta dell’abito si è commossa, condividendo il momento emozionante sui social.

È un momento nel segno dell’emozione per Clizia Incorvaia. 42 anni, la seguitissima influencer è pronta a dire il fatidico sì con Paolo Ciavarro, suo compagno da quattro anni.

Si tratta delle seconde nozze per Clizia, sposatasi nel 2015 con Francesco Sarcina, il cantante delle Vibrazioni, con un’immensa cerimonia tenutasi in Sicilia: dal loro amore è nata la figlia Nina. Tuttavia le cose tra i due sono crollate in breve tempo: Clizia ha sofferto molto per via dei presunti tradimenti da parte di Sarcina, mentre lui ha sentito sempre più strette le loro giornate sempre sotto la lente d’ingrandimento dei social. Entrati in crisi, i due hanno provato a ravvicinarsi ma le cose non sono andate, portando alla rottura nel 2019 (scopri qui un focus su una coppia famosissima agli sgoccioli). Secondo alcune voci, l’influencer avrebbe intrecciato una liason con Riccardo Scamarcio, testimone delle nozze con il frontman delle Vibrazioni.

Dopo questa esperienza turbolenta, Clizia ha trovato l’amore e la stabilità con Paolo Ciavarro, conosciuto durante la permanenza al GF Vip. Nel 2022, i due sono diventati genitori di Gabriele.

Clizia Incorvaia, pronta alle nozze con Ciavarro: la scelta dell’abito da sposa commovente

Quando un matrimonio finisce, si attraversa un doloroso lutto, dal quale è difficile riprendersi, nella paura che forse non si vivrà più simili emozioni. Ma Clizia, invece, è riuscita a rivivere la felicità e arrivare alle nozze per una seconda volta: dopo il matrimonio fallito con Sorcina, l’influencer si sposa per la seconda volta.

Il suo Paolo le ha fatto la proposta all’inizio del 2024 e ora la coppia è impegnata nei preparativi della cerimonia. Emozionatissima per questa nuova fase di vita, Incorvaia ha postato i momenti toccati in cui ha scelto il suo abito da sposa. La 43enne è apparsa intenta a guardarsi allo specchio con un abito da principessa, scoppiando a piangere. Si tratta di un meraviglioso modello, declinato in un rosa tenute, impreziosito da ricami con fiori e maxi maniche, firmato dal marchio Galia Lahav. Realizzato in tulle, lo splendido abito è in linea con il mood delle nozze, improntato su uno stile boho chic. L’influencer ha condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram la prova emozionante.

Clizia Incorvaia e l’amore con Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro è figlio dei famosi attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Nel 2020 è entrato nella casa più spiata d’Italia dove ha conosciuto la sua Clizia, con la quale dopo due anni ha avuto un figlio. Con l’inizio del 2024 ha deciso di fare il grande salto, chiedendo la mano della compagna, che ha detto subito sì nell’entusiasmo più totale (scopri qui un approfondimento su una coppia famosa).

Malgrado la differenza di età, lei ha 11 anni in più di Paolo, tra di loro c’è un’intensa fortissima. Se lui avrebbe desiderato anche una cerimonia semplice, l’influencer ha invece voluto organizzare un grande evento: i due si sposeranno il prossimo ottobre davanti a più di 100 invitati.