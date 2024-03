Frigo, ho usato questo metodo per farlo tornare pulito e splendente come un tempo

Il frigorifero necessita della giusta cura e della pulizia, io per risolvere utilizzo questa miscela, il risultato? L’elettrodomestico è pulito e privo di cattivi odori.

Il frigorifero è il contenitore di tutti i nostri cibi, dunque, è logico pulirlo con frequenza se si vogliono evitare spiacevoli incidenti. Inoltre, meno si pulisce questo elettrodomestico, più rischierà di non funzionare in maniera corretta. L’obiettivo di oggi è quello di darvi qualche dritta e, con una sorta di mini-guida, vi sveleremo come procedere con la pulizia per evitare la proliferazione dei batteri.

Molti si chiedono quante volte l’elettrodomestico andrebbe lavato, la risposta è almeno una volta al mese. Mantenere l’ordine al suo interno ci aiuterà anche a non buttare il cibo, infatti se gli alimenti non sono conservati correttamente si finirà per gettarli tra i rifiuti perché sono scaduti. Sono tanti quelli che frettolosamente conservano gli alimenti, dopo essere tornati dal supermercato, purtroppo, però accade che dopo qualche settimana non abbiamo più contezza di ciò che conserviamo al suo interno.

Frigo e pulizia: prepara così la miscela naturale

La pulizia del frigo è necessaria e non è vero che per farlo bisogna utilizzare prodotti aggressivi perché possiamo scegliere di adottare soluzioni più naturali, come per la pulizia del pavimento. In nostro aiuto ancora una volta possono arrivare degli ingredienti, facilmente reperibili in casa, stiamo parlando dell’aceto e del succo di limone.

In sintesi, il mio consiglio è quello di preparare una soluzione. All’interno di un flaconcino spray io verso 1 bicchiere di aceto, mezzo bicchiere di succo di limone e finisco di riempire con acqua calda. Prima di utilizzarla, però, agito energicamente, così gli ingredienti si mescolano perfettamente ottenendo una miscela omogenea. Vediamo ora i passaggi per portare a termine la pulizia del frigorifero.

Pulisci così il tuo frigo

Dopo aver preparato la mia miscela, si può procedere con la pulizia. In primis, io procedo sbarazzando tutto il frigorifero, dunque tiro fuori tutti gli alimenti. Poi mi servo di una spugna e spruzzo la mia soluzione, strofino energicamente su tutte le superfici e attendo qualche minuto. A questo punto, riempio una bacinella d’acqua e procuro un panno in microfibra per procedere con il risciacquo, attenzione è necessario non lasciare nulla al caso e assicuriamoci di pulire tutti gli scomparti.

Dopo aver terminato, lascio evaporare l’odore del prodotto utilizzato e, dopo pochi minuti, procedo sistemando tutti gli ingredienti al loro posto. Questa miscela mi ha letteralmente salvato la vita facilitandomi il lavoro.