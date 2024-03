Cadavere trovato in un casolare di campagna: indagano i carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella serata di ieri all’interno di un casolare abbandonato ad Ascoli Satriano, nella provincia di Foggia. Indagini in corso.

Un’altra tragedia nel foggiano. Un uomo è stato trovato morto ieri sera all’interno di un casolare abbandonato nelle campagne di Ascoli Satriano. A trovare il corpo sono stati i carabinieri, in seguito ad una segnalazione giunta al numero unico per le emergenze.

I militari dell’Arma, precipitatisi sul posto, hanno rinvenuto il cadavere ormai in avanzato stato di decomposizione. Sono subito scattate le indagini che dovranno chiarire le cause della morte dell’uomo e quando sia avvenuta. Si ipotizza possa essersi trattato di un decesso per cause naturali, ma a stabilirlo saranno i successivi accertamenti tra cui l’autopsia.

Macabra scoperta nella serata di ieri, mercoledì 13 marzo, in un casolare nelle campagne di Ascoli Satriano, piccolo centro di circa 6mila abitanti nella provincia di Foggia. All’interno dell’edificio abbandonato è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, di cui non sono state rese note le generalità.

Non si conoscono i dettagli dell’accaduto, ma sembra, secondo quanto appreso da alcune testate locali tra cui la redazione de La Gazzetta del Mezzogiorno, che in serata sia arrivata una segnalazione al 112. Dopo la chiamata, sul posto, in contrada Mezzana Grande, sono arrivate le pattuglie dei carabinieri.

Una volta entrati nello stabile, i militari dell’Arma hanno trovato il cadavere ormai in avanzato stato di decomposizione. Vicino al casolare, sembra vi fossero due auto che si ipotizza possano essere rubate e in fase di smontaggio.

Ora si sta cercando di capire quali siano le cause della morte dell’uomo. A chiarirlo saranno le indagini degli investigatori ed i successivi accertamenti sulla salma, tra cui l’esame autoptico che potrebbe essere disposto dall’autorità giudiziaria nelle prossime ore. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella secondo cui l’uomo sia deceduto per cause naturali nei giorni precedenti al ritrovamento, considerato lo stato in cui è stato rinvenuto il corpo.

Il precedente sempre a Foggia

Solo 24 ore prima a Foggia, in un appartamento sito in Viale Virgilio, una donna di 70 anni era stata trovata morta. Anche in quel caso il cadavere è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione e si ipotizza che l’anziana fosse deceduta da almeno due mesi. A lanciare l’allarme era stata un’amica che non aveva più notizie da tempo della 70enne.