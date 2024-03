Agghiacciante scoperta in un appartamento: trovato il cadavere di una donna

Ieri pomeriggio a Foggia, una donna di 70 anni è stata trovata morta nel suo appartamento: a scoprire il corpo la Polizia e i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un’amica.

Una donna di 70 anni è stata trovata morta all’interno del suo appartamento di Foggia: il drammatico ritrovamento nel pomeriggio di ieri quando un’amica dell’anziana ha chiamato i soccorsi, preoccupata di non riuscire a contattare la donna.

In seguito alla segnalazione, presso l’abitazione sono subito intervenuti una squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato che, entrati in casa, hanno trovato il cadavere della 70enne in avanzato stato di decomposizione. Si presume, secondo i primi riscontri, che la donna era morta ormai da diverse settimane per cause naturali.

Era morta in casa ormai da settimane, ma nessuno si era accorto di nulla. Questo quanto accaduto a Foggia, dove nel pomeriggio di ieri, martedì 12 marzo, una donna è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione. Si tratta di una 70enne, di cui non è stata diffusa l’identità.

L’allarme è scattato quanto, secondo alcune testate locali e la redazione di Fanpage, un’amica, non riuscendo ormai da tempo a mettersi in contatto con l’anziana, ha deciso di segnalare l’accaduto al numero unico per le emergenze.

Ricevuta la segnalazione, presso l’appartamento, sito in Viale Virgilio, sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia del capoluogo di provincia pugliese. Forzata la porta d’ingresso, la terrificante scoperta: il cadavere della donna in avanzato stato di decomposizione.

Deceduta da almeno due mesi

Sul posto è arrivato anche il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Dai primi riscontri, considerato anche lo stato del corpo, si ipotizza che la donna fosse morta, per cause naturali, da diverse settimane, forse circa due mesi. Sempre secondo gli accertamenti delle forze dell’ordine nell’appartamento, la donna sarebbe stata un’accumulatrice seriale.

Una tragedia simile qualche settimana fa a Servigliano, in provincia di Fermo, dove una 70enne era stata trovata morta in casa. Il decesso risaliva ad alcuni giorni prima.