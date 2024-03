Premi Oscar 2017, la gaffe che fece il giro del mondo: errore imperdonabile in diretta

Premi Oscar 2017, in diretta la gaffe che è passata alla storia. Un errore madornale, sul finale sul palco. La verità

Si è conclusa da poche ore la 96/a edizione degli Academy Awards con la consegna delle statuette più ambite nel mondo del cinema. In questa stagione c’è stato un solo ed unico dominatore: il film di Christopher Nolan sulla storia del fisico che ha inventato la bomba atomica: “Oppenheimer” che ha portato a casa ben sette Oscar.

Nulla di fatto, invece, per l’Italia che torna a bocca asciutta. La statuetta per il miglior film internazionale non va a Garrone con il suo “Io, capitano” ma a Jonathan Glazer che con la sua pellicola ha raccontato le atrocità che si stanno svolgendo con in Medio Oriente. Quella 2024 è stata, tutto sommato, un’edizione soft e senza colpi di scena o gaffe anche se negli anni tante sono state le figuracce che si sono susseguite sul palco dell’Academy. Nel 2017 una delle peggiori.

Premi Oscar e le gaffe passate alla storia: iconiche

Quasi 100 anni di storia per una delle cerimonie più attese e seguite di sempre, nel mondo, dai cinefili e non solo. Gli Oscar, con il loro debutto nel 1929, rappresentano uno degli eventi meglio pianificati in assoluto ma questo non esclude che alcuni inciampi, se non dei veri se proprio civoloni, possano verificarsi. Negli anni sono stati tanti e alcune gaffe sono passate alla storia.

Nel 1974 nessuno si aspetta di vedere sul palco un uomo completamente nudo che mostrava il segno della pace. Era l’artista e attivista per i diritti dei gay Robert Opel. Il 2013 è l’anno in cui Jennifer Lawrence inciampa nell’abito di Dior Couture e cade quando sta per salire sul palco. L’anno successivo? È la volta della figuraccia di John Travolta, che sebbene non sia nuovo alle gaffe, ha scatenato un vero putiferio in sale ed in rete. Annunciando la vincitrice del Tony Award che andava alla star di Frozen Idina Menzel ha detto “la talentuosissima, la sola e unica Adele Dazeem”.

Cosa è successo nel 2017

Non da meno lo scivolone preso nel 2017 nel corso dell’89esima notte degli Oscar che si è conclusa con un vero colpo di scena, quasi un paradosso da non sembrare vero. A presentare Faye Dunaway e Warren Beatty sono pronti a decretare l’ultimo e più ambito dei premi, quello per il miglior film e succede l’inverosimile. Annunciano “La La Land” consegnando la statuetta ai presunti vincitori. Nemmeno il tempo di gioire e terminare di leggere i ringraziamenti che dall’Academy si accorgono che è tutto sbagliato. Ai conduttori è stata consegnata la busta sbagliata ed il premio va a “Moonlight”.