Fedez, arriva l’annuncio inaspettato: “Basta, ci fermiamo, sta diventando insostenibile”

Fedez annuncia lo stop definito. Termina un’era: cosa sta accadendo e cosa si preannuncia per il futuro del rapper. I dettagli

Non è assolutamente un periodo facile e felice questo per Fedez. Come tutti ormai sanno, il rapper sta affrontando una profonda crisi matrimoniale con la moglie Chiara Ferragni ma se questo non bastasse, si sono avvicendate una serie di altri avvenimenti, di tipo lavorativo e non solo, che lo hanno messo sotto pressione.

Il nome del rapper è ricorrente nelle ultime settimane ed è finito anche nell’inchiesta sul Dossieraggio. Insomma, non c’è pace per lui. Dopo una serie di valutazioni ha deciso di dire basta e di fermarsi. Scopriamo rispetto a cosa e perché.

Fedez e lo stop definitivo: cosa è successo

“Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti”. Con queste parole Fedez nella puntata che sarà online da oggi, lunedì 11 marzo, saluta, forse per sempre, il podcast “Muschio Selvaggio” che da circa 10 mesi sta conducendo insieme a Mr. Marra.

Il podcast, al centro di una controversia con Luis Sal, ex socio ed amico di Fedez, andrà avanti ancora per altre tre puntate (già registrate) e poi ci sarà lo stop. L’intenzione, come il rapper ha detto, è quella di portare avanti il podcast ma al momento non è chiaro cosa accadrà: “O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi 10 mesi – lo ha incalzato Mr. Marra – oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte”.

Insomma, è evidente che le questioni legali in corso, a cui i due fanno solo un riferimento velato, non consentono la prosecuzione del podcast così come è andato avanti fino ad ora. È molto probabile che i due non si fermeranno in modo definitivo ma continueranno il loro lavoro con un nuovo podcast, magari con un altro nome ed un format rinnovato.

Cosa è successo intorno a “Muschio Salvaggio”

Il podcast “Muschio Selvaggio” è al centro di una querelle giudiziaria tra Fedez ed il suo ex socio Luis Sal, come il rapper co-fondatore, co-autore e co-conduttore del podcast fino a maggio 2023. Gli screzi tra i due hanno portato alla rottura totale con Luis Sal che si è allontanato, lasciando nelle mani di Fedez la gestione, non a cuor leggero.

Nelle settimane scorse, infatti, lo staff dello youtuber ha fatto sapere che il tribunale di Milano ha accolto il suo ricorso e che il podcast deve passare totalmente nelle sue mani in quanto la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote di quella di Fedez estromettendolo così da tutto. Per il marito di Chiara Ferragni la questione è diversa in quanto ad agire, ora, deve essere un custode giudiziario. Ad ogni modo se il rapper ha deciso di metterci un punto significa che la controversia è più difficile di quanto potesse immaginare.