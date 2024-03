“Mi pesavo ogni giorno. Dovevo farlo per lavoro”: il racconto agghiacciante dell’ex gieffina

Un’ex gieffina si è lasciata andare con un racconto drammatico, con il quale ha confessato un doloroso ricordo dal suo passato, legato al suo rapporto con il cibo.

Essere nel mondo dello spettacolo è un sogno di molti, ma spesso può portare a pressioni e ripercussioni pesanti sulla propria esistenza. Ben lo sa una famosa ex gieffina, sempre sotto la lente d’ingrandimento dei riflettori, cosa che l’ha portata a un comportamento per nulla sano.

Prima di approdare al GF, il personaggio in questione ha mosso i passi nel mondo dello spettacolo come modella, per poi diventare un’affermata influencer, suo lavoro attuale. Seguitissima su Instagram, oggi ha 42 anni, ma ne dimostra molti meno: proprio lei stessa, ha confessato un ricordo doloroso vissuto nel periodo dei suoi 20 anni, confessando come sia stata costretta dalla sua agenzia a pesarsi ogni giorno.

L’ex gieffina: la confessione drammatica legata al rapporto con il suo corpo

Pesarsi ogni giorno e ogni giorno prendersi le misure. Questo è quello a cui è stata costretta una famosa ex gieffina: si tratta di Clizia Incorvaia, che dai 18 ai 25 anni ha vissuto in questo tunnel, vedendo il suo corpo costantemente controllato. All’epoca modella, questi rituali erano imposti dalla sua agenzia, che l’ha costretta a monitare in modo ossessivo la sua forma fisica.

A distanza di anni, Clizia ha trovato il coraggio per raccontare questo drammatico ricordo, sottolineando come il sistema moda incentivi la mentalità alla base dei disturbi alimentari. Dopo tanto tempo, oggi ha trovato un nuovo rapporto con se stessa e il suo fisico: pur lavorando con l’immagine, mantiene la sua linea senza ossessionarsi, amando le proprie curve.

Clizia Incorvaia, dopo tanta sofferenza, il momento più felice

La Incorvaia sta vivendo un periodo nel segno della felicità, visto che ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Paolo Ciavarro, con cui sta insieme dal 2020: conosciutisi durante la permanenza al GF, dal loro amore è nato il figlio Gabriele. Clizia sta organizzando le nozze, che si terranno il prossimo ottobre.

Si tratta del suo secondo matrimonio, visto che in passato è già stata sposata. Le prime nozze della 42enne non sono state affatto semplici: nel 2015 ha sposato Francesco Sarcina, dando alla luce la figlia Nina, matrimonio tormentato durato solo pochi anni. L'influencer ha sofferto molto per via di presunti tradimenti da parte del cantante, che non si sentiva a suo agio nel passare le giornate sempre sotto i riflettori dei social. Poi, si è diffuso un gossip su un presunto flirt tra Clizia a Scamarcio, il testimone di nozze di Sarcina. Dopo anni turbolenti, i due si sono detti addio e la Incorvaia ha ritrovato l'amore con Ciavarro.