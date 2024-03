“Gina Lollobrigida? Una tirchia!”. La verità sulla “Bersagliera” fa impallidire il pubblico

Spunta una confessione spiazzante su Gina Lollobrigida e il suo rapporto con il denaro: la rivelazione inaspettata toglie il fiato.

Tra le attrici più conosciute sulla scena italiana, un posto d’onore è ricoperto da Gina Lollobrigida, stella del cinema che ne ha scritto la storia. Dal fascino travolgente e dalla bellezza immensa, all’anagrafe Luigia Lollobrigida, nasce nel 1927 in provincia di Roma, a Subiaco. Trasferitasi nella Capitale con la famiglia, studia belle arti e, a fronte dei problemi economici della genitori, inizia a lavorare come modella per i fotoromanzi, sotto il nome di Diana Loris.

È nel ’47 che spicca nell’ambito del concorso di Miss Roma e Miss Italia. Tra i suoi primi lavori sui set ci sono i film “Lammermoor” e “Aquila Nera”, con cui diventa famosa al grande pubblico. Nel corso della sua carriera costellata di traguardi, Gina ha preso parte a tantissime pellicole, tra cui anche internazionali, per poi ritirarsi dalle scene nel ’57, dedicandosi alla fotografia e alla scultura, tornando sugli schermi solo con sporadiche apparizioni televisive. In merito all’iconica attrice, spunta un retroscena clamoroso (scopri qui una confessione su una nota attrice).

Gina Lollobrigida: la confessione su quel tratto inaspettato

Oltre alla carriera da attrice, Gina è finita al centro del mirino per via della questione spinosa dell’eredità, di cui ancora oggi si parla. Mancata il 16 gennaio 2023, il suo patrimonio è scomparso e il figlio Andrea Milko Skofic non smette di indagare su quanto accaduto, come anche Javier Rigau, l’ex marito della diva. In tutta questa vicenda è coinvolto l’ex manager dell’attrice, Andrea Piazzolla, accusato di circonvenzione di incapace, di aver sottotratto i suoi fondi e di aver orchestrato i suoi appartamenti, che sta scontando una pena di tre anni.

Proprio Piazzolla aveva svelato come Gina avesse un tenore di vita molto lussuoso e come avesse sperperato il suo patrimonio. Ma per l’ex marito questa versione non è affatto veritiera, visto che la moglie ha sempre avuto il braccino corto.

Gina Lollobrigida e il rapporto con il denaro: i dettagli sul suo stile di vita

“Non ho mai conosciuto una donna più tirchia di Gina Lollobrigida”, le parole di Rigau, l’ex dell’attrice, rilasciate nell’ambito di un’intervista a Mattino Cinque. Javier ricorda come lei stessa riconosceva quel suo particolare tratto e che anche se guadagnava bene non era solita spendere molto.

Nella complicata vicenda, oltre a Piazzolla è finito nel mirino il cardiologo Francesco Ruggero accusato da Rigau di averla ricoverata troppo tardi. L’attrice è arrivata alla fine dei suoi giorni disidratata, denutrita e con un rene non funzionante.