È morta nelle scorse ore, all’età di 95 anni l’attrice italiana Gina Lollobrigida. Tanti i messaggi di cordoglio ed in suo ricordo.

Di Marco Spartà

16 gennaio 2023

Morta Gina Lollobrigida: icona del cinema italiano ed internazionale

Lutto nel mondo del cinema che piange la scomparsa di Gina Lollobrigida, deceduta all’età di 95 anni. L’attrice era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927. A riportare la notizia la redazione di Leggo.

La nota attrice qualche mese fa, in seguito ad un incidente domestico che le aveva provocato la rottura del femore, era stata ricoverata in un clinica e sottoposta ad un intervento chirurgico.

Il mondo del cinema piange la scomparsa: morta Gina Lollobrigida, aveva 95 anni

È morta questa mattina, lunedì 16 gennaio, Gina Lollobrigida. L’attrice italiana ed icona di bellezza, nata a Subiaco nel luglio del 1927 e soprannominata “La Bersagliera”, a settembre era stata ricoverata e sottoposta ad un intervento chirurgico in una clinica dopo una caduta in casa che le aveva provocato la rottura del femore.

La Lollobrigida aveva iniziato la carriera cinematografica nel primo dopoguerra esordendo nelle pellicole “Aquila nera” di Riccardo Freda e “Lucia di Lammermoor” di Piero Ballerini. Durante questo lunghissimo percorso ha collaborato con attori e registi di spicco come Vittorio De Sica, Steno, Mario Monicelli, Alessandro Blasetti e Mario Soldati. Tanti anche i riconoscimenti, tra cui sette David di Donatello, un Golden Globe e la stella ad Hollywood sulla nota Walk of Fame.

L’ultima apparizione al cinema nel 2011 nel cameo “Box Office 3D – Il film dei film” diretto da Ezio Greggio.

Diffusasi la notizia della scomparsa della Bersagliera, sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio per la famiglia susseguitesi anche sui social network. Tra questi anche quello dell’ex vicepresidente della camera Ettore Rosato che su Twitter ha scritto: “Ci ha lasciato Gina Lollobrigida. La ricorderemo come una grande protagonista del cinema italiano che ha saputo rappresentare in tutto il mondo i sogni di un’Italia ferita dalla guerra ma proiettata con speranza verso il futuro“.