Ieri sera tra San Donato Milanese e Borgo Lombardo, in provincia di Milano, un ragazzo è stato investito e ucciso da un treno lungo i binari. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

15 gennaio 2023

Tragedia sui binari: ragazzo muore travolto da un treno

Un ragazzo è deceduto dopo essere stato centrato in pieno da un treno lungo i binari. È accaduto nella serata di ieri in un tratto compreso tra le stazioni ferroviarie di San Donato Milanese e Borgo Lombardo, in provincia di Milano.

Intervenuti subito sul luogo dell’investimento un equipaggio del 118 e gli agenti della Polizia Ferroviaria. Per la vittima, purtroppo, era ormai troppo tardi: ai sanitari non è rimasto altro che dichiararne la morte. Ora sono in corso le indagini per verificare la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità del giovane.

San Donato Milanese, investito e ucciso da un treno sui binari: la vittima sarebbe un ragazzo

Dramma nella serata di ieri, sabato 14 gennaio, in provincia di Milano. Un ragazzo è stato travolto e ucciso da un treno sui binari nel tratto ferroviario tra le stazioni di San Donato Milanese e Borgo Lombardo. La vittima non è stata identificata, ma si tratterebbe di un giovane.

Il ragazzo sembra stesse camminando sui binari, quando è sopraggiunto un convoglio che ha centrato il ragazzo scaraventandolo al suolo. L’incidente, secondo quanto riporta la redazione de Il Giorno, è avvenuto all’altezza di via Ferruccio Parri, in un’area di campagna, dove si sono precipitati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Ferroviaria.

L’equipe medica ha avviato le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo non ha dato l’esito sperato: alla fine si è dovuta arrendere costatandone il decesso. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto.

Agli agenti della Polfer ora è affidato il compito delle indagini che dovranno determinare le cause della tragedia. Non è chiaro, difatti, riportano i colleghi de Il Giorno, se si sia trattato di un drammatico incidente o di un gesto estremo da parte della vittima. La Polizia sta effettuando gli accertamenti anche per identificare il ragazzo che al momento del dramma pare fosse sprovvisto dei documenti.