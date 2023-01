Tragedia nella serata di ieri a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, dove un uomo di 77 anni è stato investito da un’auto. Inutile l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Di Marco Spartà

15 gennaio 2023

Incidente in serata: 77enne muore investito da un’auto

Un uomo di 77 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La tragedia si è consumata nella serata di ieri a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. L’anziano, uscendo dalla tabaccheria dove lavorava il figlio, è stato investito da una vettura, condotta da un consigliere comunale.

Lanciato l’allarme al numero unico per le emergenze, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita al pedone. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri che ora indagano sul caso.

Giorgio Grassetti, 77enne originario di Venezia, ma residente a Rubano, è la vittima dell’incidente stradale verificatosi ieri sera a Piazzola sul Brenta, comune della provincia di Padova.

Il 77enne, secondo le primissime ricostruzioni, come appreso dalla redazione del Corriere del Veneto, era appena uscito dalla tabaccheria dove lavorava il figlio. Subito dopo, all’altezza di via Rolando, è sopraggiunta una vettura, condotta da un consigliere comunale, che lo ha investito e scaraventato sull’asfalto.

In pochi minuti, sono arrivati l’equipe medica del 118 e la polizia stradale. Il personale sanitario ha avviato le manovre salvavita, ma per Grassetti non c’è stato nulla da fare: alla fine è stato possibile solo dichiararne la morte. Gravissime le ferite riportate nello scontro.

Gli agenti stanno ora cercando chiarire come la vittima sia stata centrata dalla vettura attraverso i rilievi di legge. Il conducente, riporta Il Corriere del Veneto, ha dichiarato alle forze dell’ordine di non aver visto il pedone. Alla base dell’investimento potrebbe esserci la scarsa illuminazione nel tratto interessato.

Un dramma che ha sconvolto le comunità del comune in provincia di Padova e quella di Rubano, dove viveva la vittima.