Una ragazza di 20 anni è morta ed un 19enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio.

Di Marco Spartà

15 gennaio 2023

Auto si schianta contro un albero nella notte: morta 20enne

Aveva solo 20 anni la ragazza morta la scorsa notte a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, in un terrificante incidente stradale. L’auto sulla quale viaggiava la vittima, insieme ad un amico, dopo essere uscita di strada, ha terminato la propria corsa contro un albero.

A nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorsi per la 20enne, deceduta per le gravissime lesioni riportate nell’impatto. Il passeggero 19enne, che non ha riportato gravi ferite, è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato.

Villa di Tirano, auto esce di strada e si schianta contro un albero: morta una ragazza, ferito l’amico

Incidente mortale la scorsa notte, tra sabato 14 e domenica 15 gennaio, lungo la strada provinciale 24 nel territorio di Villa di Tirano, piccolo centro della provincia di Sondrio. La vittima è una ragazza di 20 anni, di cui non si conosce ancora l’identità, residente in paese.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, come riporta il sito Sondrio Today, la 20enne era alla guida di una vettura, su cui viaggiava anche un amico 19enne. Per cause ancora da chiarire, l’auto ha sbandato e, dopo aver abbandonato la sede stradale, si è schiantata contro un albero. Violentissimo l’urto.

Pochi minuti e sul luogo del sinistro, nei pressi della chiesetta di San Bernardo, sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla 19enne, deceduta dopo il violentissimo impatto. Il passeggero, riporta Sondrio Today, è rimasto ferito non gravemente ed è stato trasportato presso l’ospedale del capoluogo di provincia lombardo.

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri di Tirano che hanno provveduto agli accertamenti ed i rilievi di legge per ricostruire nel dettaglio la dinamica e le cause dell’incidente stradale costato la vita alla 20enne.