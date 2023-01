Un aereo di linea è caduto mentre si trovava in fase di atterraggio questa mattina a Pokhara, in Nepal: morte le 72 persone che viaggiavano sul velivolo.

Di Marco Spartà

15 gennaio 2023

Aereo precipita in fase di atterraggio: 72 morti

Tragedia questa mattina in Nepal, dove un aereo di linea, con a bordo 72 persone tra passeggeri ed equipaggio, è precipitato schiantandosi al suolo nella regione di Pokhara. Subito dopo l’impatto, il velivolo ha preso fuoco. Purtroppo, non ci sarebbero superstiti.

Sul luogo del terrificante incidente, nei pressi del nuovo aeroporto di Pokhara, sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso ancora a lavoro. Presenti anche le forze dell’ordine che ora stanno indagando per chiarire le cause della tragedia.

Questa mattina, domenica 15 gennaio, un aereo della compagnia Yeti Airlines si è schiantato al suolo ed ha preso fuoco in Nepal. Tutte le persone che viaggiavano sul velivolo, 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, hanno perso la vita.

Stando alle prime informazioni, come riferisce la redazione del Kathmandu Post, l’aereo ATR-72, decollato da Kathmandu, era in fase di atterraggio quando, per cause ancora da chiarire, ha perso quota schiantandosi nei pressi dell’aeroporto di Pokhara, nel distretto di Kaski. Un impatto devastante in seguito al quale il velivolo si è incendiato.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di soccorso, giunte sul posto anche a bordo di due elicotteri. I soccorritori sono ancora a lavoro per spegnere le fiamme ed estrarre dalle lamiere i passeggeri. Secondo le autorità locali, purtroppo, non ci sarebbero sopravvissuti: tutte le persone a bordo sarebbero morte. Tra i passeggeri pare ci fossero anche sei bambini.

La polizia nepalese sta ora indagando per determinare le cause del terribile incidente, ancora del tutto sconosciute. Dopo la tragedia, scrive la redazione del Kathmandu Post, l’aeroporto internazionale di Pokhara è stato chiuso per tutta la giornata sia per i voli in entrata che in uscita.