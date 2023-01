Uno scontro tra un’auto ed uno scooter, verificatosi questa mattina lungo la via Ostiense a Roma, è costato la vita ad un ragazzo di 31 anni.

Di Marco Spartà

13 gennaio 2023

Dramma sulle strade: ragazzo muore in un incidente

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Questa mattina l’ennesima tragedia: un ragazzo di 31 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi in via Ostiense a Roma, dove uno scooter e una vettura si sono scontrate.

La vittima, deceduta praticamente sul colpo dopo il violentissimo impatto, era alla guida del mezzo a due ruote. A bordo dell’auto, invece, una ragazza di 28 anni. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Roma, terribile scontro tra scooter e auto sulla via Ostiense: 31enne muore sul colpo

Incidente mortale questa mattina, venerdì 13 gennaio, a Roma lungo la via Ostiense, tra gli svincoli di Giardino di Roma e Casal Bernocchi. La vittima è un ragazzo di 31 anni, di cui non sono state rese note le generalità.

Non si conosce ancora la dinamica dello scontro che, stando alle prime ricostruzioni, come riferiscono le testate locali ed i colleghi del Quotidiano Nazionale, ha visto coinvolte uno scooter, sul quale viaggiava la vittima, ed un’Opel Meriva, condotta da una ragazza di 28 anni. Dopo il terribile impatto, l’automobilista si è fermata per prestare soccorso.

Immediato l’arrivo dell’equipe medica del 118 sul luogo del sinistro. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far nulla per strappare alla morte lo scooterista: il decesso sarebbe sopraggiunto sul colpo. Non si conoscono le condizioni dell’automobilista.

Oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del gruppo X Mare che hanno condotto i rilievi di legge e si sono occupati della viabilità. Le forze dell’ordine hanno provveduto anche al sequestro dei mezzi per gli accertamenti del caso.

Il tratto interessato, per permettere la rimessa in sicurezza della carreggiata, riporta la redazione del Quotidiano Nazionale, è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni, circostanza che ha provocato disagi alla circolazione.