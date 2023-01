Un ragazzo di 29 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada: il drammatico incidente ieri sera a Cinisello Balsamo (Milano).

Di Marco Spartà

13 gennaio 2023

Incidente nella serata di ieri: perde la vita un ragazzo

Tragico incidente nella serata di ieri a Cinisello Balsamo, centro alle porte di Milano. Un ragazzo di soli 29 anni è stato travolto e ucciso da una vettura mentre stava attraversando la strada, in una zona periferica.

La conducente dell’auto si è subito fermata a prestare soccorso ed ha dato l’allarme. All’arrivo dei soccorsi, però, per il 29enne era ormai troppo tardi: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che appurarne la morte. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Locale.

Investito da un’auto mentre attraversava la strada. È morto così un ragazzo di soli 29 anni nella serata di ieri, giovedì 12 gennaio, a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano.

Intorno alle 21:30, il giovane, di cui non si conoscono le generalità, si trovava in via Gorky, in una zona di periferia, quando avrebbe deciso di attraversare la carreggiata. A quel punto, come riferisce la redazione de Il Giorno, è sopraggiunta una Opel Adam, condotta da una ragazza di 20 anni, che l’ha centrato in pieno. Un urto violentissimo che ha sbalzato a diversi metri di distanza la vittima, poi finita sul marciapiede. A lanciare l’allarme è stata la stessa automobilista, subito fermatasi dopo l’incidente.

In via Gorky sono giunti gli operatori sanitari del 118 che hanno provato disperatamente a rianimare il 29enne: tutti i tentativi, però, non hanno dato l’esito sperato. Alla fine è stato constatato il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Precipitatisi sul posto anche gli agenti della Polizia Locale del comune nel milanese che hanno condotto i rilievi di legge per stabilire la dinamica della tragedia. Non è chiaro se il 29enne stesse attraversando lungo le strisce pedonali, circostanza al vaglio delle forze dell’ordine. La conducente della vettura, riporta Il Giorno, rischia ora l’accusa di omicidio stradale.