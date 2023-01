Dramma questa mattina ad Ostia (Roma), dove un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un autobus di linea.

Di Marco Spartà

12 gennaio 2023

Investito da un pullman: morto un ragazzo

Sarebbe scappato dall’ospedale, ma durante la fuga è stato investito da un autobus. Ha perso così la vita un ragazzo di 21 anni, di cui non si conoscono le generalità. La tragedia intorno alle 4 di questa mattina, giovedì 12 gennaio, sulla via del Mare ad Ostia (Roma).

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, riferisce la redazione di Roma Today, il 21enne era stato trasportato all’ospedale Grassi qualche ora prima per ragioni che non sono state rese note. Mentre si trovava al pronto soccorso, il giovane sarebbe fuggito e, dopo aver camminato per alcuni chilometri, all’altezza dello svincolo della via del Mare, è stato investito da un pullman dell’Atac, la società che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale. Un urto violentissimo che non gli ha lasciato alcuno scampo.

L’autista ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale. I soccorritori non hanno potuto far altro che dichiararne la morte, sopraggiunta sul colpo dopo l’investimento.

La Polizia Locale, che ha svolto i rilievi di legge sul luogo della tragedia, sta ora indagando per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. In tal senso, scrive Roma Today, è stata stabilita l’autopsia sulla salma che è stata trasferita in obitorio su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per permettere le operazioni dei soccorsi ed i rilievi di legge, il tratto interessato è stato chiuso al traffico per diverse ore.