Un uomo di 77 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre sistemava della legna a Cravegna di Crodo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Di Marco Spartà

11 gennaio 2023

Trovato morto in un bosco: dramma nella mattinata di ieri

Un vero e proprio dramma quello consumatosi nella giornata di ieri a Cravegna di Crodo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Un uomo di 77 anni è deceduto mentre impegnato a sistemare della legna in un’area boschiva.

L’anziano sarebbe stato colto da un improvviso malore che non gli avrebbe lasciato alcuno scampo. A trovarlo esanime il figlio che era andato a cercarlo non vedendolo rientrare a casa. Immediato l’allarme ai soccorsi che non hanno potuto far nulla per il 77enne.

Cravegna, malore improvviso mentre sistema della legna: 77enne trovato morto dal figlio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Remo Pedrosi, 77enne residente a Cravegna, frazione del comune di Crodo, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è stato trovato morto nella tarda mattinata di ieri, martedì 10 gennaio, in un bosco.

L’anziano, muratore in pensione, secondo quanto riferisce il quotidiano La Stampa, era uscito di casa per andare a sistemare della legna nei pressi del comune di Baceno. Dopo diverse ore, il figlio, preoccupato del mancato rientro in casa del 77enne, è andato a cercarlo temendo potesse essere successo qualcosa di grave. Durante le ricerche, la terrificante scoperta: il corpo del padre riverso al suolo.

La centrale operativa, dopo la segnalazione del figlio, ha inviato sul posto un’equipe medica del 118, arrivati insieme al personale del Soccorso Alpino. Inviato sul posto anche un’eliambulanza per l’eventuale trasporto in ospedale. Purtroppo, però, l’elisoccorso è ripartito vuoto: per Pedrosi era ormai troppo tardi, i soccorritori hanno potuto solo dichiararne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri di Crodo che hanno provveduto a ricostruire la dinamica della tragedia. Da quanto appurato, riporta La Stampa, il 77enne sarebbe stato colto da un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco. L’autorità giudiziaria non ha disposto alcun esame sulla salma che è stata già restituita alla famiglia.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Cravegna, dove domani mattina verranno celebrati i funerali.