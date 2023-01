Un uomo di 70 anni è morto in un incendio scoppiato questa mattina all’interno della sua abitazione, un appartamento nel centro di Nuoro. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia.

Di Marco Spartà

11 gennaio 2023

Uomo muore in un incendio nella sua abitazione: l’allarme lanciato dalla Polizia

Un uomo di 70 anni, Giampiero Cancedda, è morto all’interno della sua abitazione dove è scoppiato un incendio. La tragedia si è consumata all’alba di oggi, mercoledì 11 gennaio, nel centro di Nuoro.

Il 70enne si trovava in casa, dove viveva con la moglie, che però non era presente in quel momento, quando sono divampate le fiamme. Secondo quanto ricostruito, come riferiscono alcune testate locali e la redazione dell’Ansa, alcuni agenti della Polizia di Stato hanno notato il fumo e le fiamme provenire dalla struttura ed hanno lanciato l’allarme.

Pochi minuti e sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno domato l’incendio e, fatto ingresso in casa, hanno fatto la terrificante scoperta: il corpo del 70enne ormai senza vita. I vigili del fuoco hanno provveduto anche a sgomberare lo stabile, dove vivono altre famiglie.

Scattati gli accertamenti ed i rilievi del caso per determinare con esattezza cosa abbia fatto scaturire le fiamme. Dai primi riscontri, scrivono i colleghi dell’Ansa, sembra che alla base dell’incendio possa esserci o un cortocircuito dell’impianto elettrico o un guasto ad una stufetta che l’anziano avrebbe utilizzato per riscaldarsi.