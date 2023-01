Un uomo di 60 anni è stato trovato morto in strada questa mattina ad Antella, frazione di Bagno a Ripoli (Firenze): si ipotizza possa essersi trattato di un investimento stradale.

10 gennaio 2023

Uomo trovato in fin di vita in strada muore in ospedale: indagini in corso

Dramma nella mattinata di oggi ad Antella, frazione di Bagno a Ripoli (Firenze), dove un uomo di 60 anni è stato trovato in fin di vita, riverso sul ciglio della strada nei pressi di uno stop. A lanciare l’allarme è stato un passante.

In pochi minuti sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza il 60enne in ospedale. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Dai primi riscontri pare che l’uomo possa essere rimasto vittima di un investimento stradale. Ora le forze dell’ordine stanno indagando per rintracciare l’auto pirata.

Bagno a Ripoli, 60enne trovato morto sul ciglio della strada: ipotesi investimento stradale

