Questa mattina a Sant’Omero, in provincia di Teramo, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto sulla sp8. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi.

Di Marco Spartà

10 gennaio 2023

Incidente stradale in mattinata: ragazzo perde la vita

Un tragico incidente è costato la vita ad un ragazzo di soli 22 anni. È accaduto nella mattina di oggi lungo la strada provinciale 8 nel territorio comunale di Sant’Omero, in provincia di Teramo. Il 22enne era alla guida di un’auto scontratasi frontalmente con un camion frigorifero, condotto da un 46enne.

I sanitari, precipitatisi sul luogo del sinistro, non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte del conducente della vettura. Nessuna conseguenza, invece, per l’autista del mezzo pesante rimasto illeso. Presente anche la Polizia Stradale per i rilievi di legge.

Sant’Omero, scontro frontale lungo la provinciale 8: morto un ragazzo di soli 22 anni

Ancora un incidente mortale sulle strade del nostro Paese. Questa mattina, martedì 10 gennaio, intorno alle 7, un ragazzo di 22 anni è morto in uno scontro frontale avvenuto sulla provinciale 8 a Sant’Omero, comune in provincia di Teramo.

La vittima, di origini rumene, ma residente a Controguerra, stava percorrendo la provinciale alla guida della sua auto, una Fiat Punto. Nei pressi di una curva, secondo quanto scrive Il Corriere Adriatico, l’utilitaria, per cause ancora da determinare con precisione, ha impattato frontalmente contro un camion frigorifero, un Iveco Stralis guidato da un uomo di 46 anni.

Partita la segnalazione, sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I medici, purtroppo, nulla hanno potuto fare per salvare la vita dell’automobilista, deceduto per le gravissime lesioni riportate nello scontro. Illeso, riferisce la redazione de Il Corriere Adriatico, il conducente del mezzo pesante.

Gli agenti della Polizia Stradale di Pineto si sono occupati dei rilievi di legge e degli accertamenti che dovranno stabilire le cause che hanno portato i due mezzi a scontrarsi. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza della carreggiata e dei due veicoli coinvolti.