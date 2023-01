Un uomo di 56 anni è morto stroncato da un malore che lo ha colto mentre correva una maratona a Trieste insieme alla moglie. A nulla è servita la corsa in ospedale.

Di Marco Spartà

10 gennaio 2023

Malore improvviso durante la corsa: 56enne perde la vita

Si è sentito male improvvisamente ed crollato al suolo mentre correva la maratona insieme alla moglie. È morto così un uomo di 56 anni nel pomeriggio di domenica a Trieste, dove si stava svolgendo la Corsa della Bora.

A prestare i primi soccorsi è stata la moglie che ha assistito al dramma. Le manovre di rianimazione sono state poi proseguite dal personale medico che ha trasportato l’uomo in ospedale, dove purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Poco dopo il tragico epilogo.

È Manlio Millo, 56enne originario della provincia di Belluno, ma residente a Mestre (Venezia), l’uomo deceduto nel pomeriggio di domenica 8 gennaio dopo essere stato colto da un malore durante una maratona a Trieste.

Il 56enne, consulente per una casa farmaceutica, insieme alla moglie, stava prendendo parte alla Corsa della Bora, mezza maratona di circa 21 chilometri. A circa un chilometro dal traguardo, riporta la redazione de Il Corriere della Sera, l’uomo si è sentito male e si è accasciato al suolo privo di sensi. La coniuge, vedendolo crollare al suolo, ha provato a rianimarlo praticando la respirazione artificiale.

Nel frattempo, sul posto è arrivata l’equipe medica del 118 che ha proseguito le manovre salvavita con il defibrillatore. Subito dopo, i sanitari hanno caricato il 56enne in ambulanza e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Trieste. Qui è stato disposto il trasferimento a Udine in elisoccorso, dove poco dopo è sopraggiunto il decesso. A stroncare Millo un infarto.

La drammatica notizia ha gettato nello sconforto l’intera di Mestre, dove il 56enne, che, scrivono i colleghi de Il Corriere della Sera, lascia la moglie ed un figlio, viveva da anni.