Un incidente, avvenuto ieri sera a San Donà di Piave (Venezia), è costato la vita a due ragazzi di 20 e 23 anni. Feriti e trasportati in ospedale altri tre giovani.

Di Marco Spartà

09 gennaio 2023

Ennesima tragedia sulle strade: morti due ragazzi

Ancora vittime sulle strade, ancora giovanissime. Nella serata di ieri una 20enne ed un ragazzo di 23 anni hanno perso la vita in un terrificante incidente verificatosi nel comune di San Donà di Piave, in provincia di Venezia.

I due, insieme ad altri tre amici, erano a bordo di una vettura che si è schiantata contro un guardrail per cause ancora da chiarire. Per le vittime, all’arrivo dei soccorsi, era ormai troppo tardi. Gli altri tre occupanti sono rimasti feriti e trasportati ospedale.

San Donà di Piave, auto si schianta contro il guardrail: morti due ragazzi, tre feriti

Due giovani vite spezzate nell’ennesimo incidente sulle nostre strade. È accaduto ieri sera, domenica 8 gennaio, a San Donà di Piave, comune della provincia di Venezia. Le vittime sono Maria Chiara Guida e Alessandro Polato, rispettivamente di 20 e 23 anni.

Maria Chiara e Alessandro viaggiavano a bordo di un’auto, una Seat Ibiza su cui si trovavano altri tre amici. Mentre la vettura percorreva via Aquieia, per ragioni ancora in fase di accertamento, scrive la redazione de Il Gazzettino, ha sbandato finendo contro il guardrail a bordo della carreggiata. Il boato dell’urto ha destato l’attenzione di uno dei residenti in zona che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Pochi minuti sono bastati ai vigili del fuoco e ai sanitari del Suem 118 per raggiungere il luogo della tragedia. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo i cinque giovani e li hanno affidati ai medici. Per le due vittime era ormai troppo tardi, è stato possibile solo dichiararne la morte, sopraggiunta sul colpo. Gli altri tre, invece, sono stati trasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati.

I carabinieri hanno provveduto agli accertamenti e i rilievi per stabilire con precisione cosa possa aver provocato lo schianto. Tra le ipotesi, scrive Il Gazzettino, quella secondo la quale la Seat abbia sbandato per via dell’asfalto bagnato a causa della pioggia battente.