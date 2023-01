Un carabiniere in pensione di 58 anni, scomparso da quasi due settimane da Sortino (Siracusa), è stato trovato morto questa mattina in una zona di montagna.

Di Marco Spartà

08 gennaio 2023

Trovato morto carabiniere in pensione scomparso da giorni

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche del carabiniere in pensione di 58 anni di cui non si avevano più notizie da quasi due settimane, quando si era allontanato dalla sua abitazione di Sortino, in provincia di Siracusa.

Il corpo senza vita del 58enne è stato rinvenuto questa mattina in una zona di montagna del comune del siracusano dai vigili del fuoco che da giorni erano impegnati nelle ricerche. I carabinieri ora indagano per capire come l’uomo sia deceduto.

Sortino, carabiniere in pensione scomparso dallo scorso 29 dicembre: trovato il cadavere

Intorno alle 11 di questa mattina, domenica 8 gennaio, è stato trovato il cadavere di Luigi Di Pietro, carabiniere in pensione di 58 anni che era scomparso da diversi giorni da Sortino, comune in provincia di Siracusa.

A fare la terribile scoperta, come riferiscono alcune testate locali tra cui Newsicilia, sono stati i vigili del fuoco che stavano partecipando alle ricerche. Le operazioni, alle quali hanno preso parte anche gli uomini della Protezione Civile ed i carabinieri che hanno impiegato droni, un elicottero ed unità cinofile, erano scattate lo scorso 29 dicembre quando si erano perse le tracce del 58enne che era uscito di casa senza dare più sue notizie ai familiari.

Purtroppo, le ricerche non avevano dato esito sino al tragico epilogo di stamane con il ritrovamento del corpo in una zona di montagna, in contrada Villa delle Rose. I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso di Di Pietro.

I militari dell’Arma, presenti sul posto, hanno avviato le indagini che dovranno determinare cosa sia accaduto al 58enne ricostruendo anche le sue ultime ore di vita. L’ipotesi più accreditata, scrivono i colleghi di Newsicilia, è quella secondo la quale Di Pietro possa essere scivolato in un punto impervio durante una passeggiata. Non si esclude che possa essere stato colto da un improvviso malore.