Profumi da uomo, i migliori del 2023: uno più ricercato dell’altro

Ecco quali sono i profumi più ricercati del 2023, un trionfo di fragranze che renderanno ogni momento unico e speciale.

I profumi del 2023, uno più particolare dell’atro

Il profumo è un accessorio spesso sottovalutato, scegliere la giusta fragranza adatta per occasioni diverse è davvero un colpo di fortuna, se non siete degli esperti è sempre meglio farvi aiutare da qualcuno specie se siete alle prime armi.

Talvolta costoso non sta necessariamente buono, esistono dei profumi di nicchia davvero esosi che però non fanno al caso vostro e quindi rischiereste di fare brutta figura. Oggi vogliamo indicarti alcuni profumi che rientrano nel top del 2023 sia per quanto concerne il prezzo che per quanto riguarda l’odore piacevole ed avvolgente.

Ecco la lista che fa al caso tuo

Christian Dior – Fahrenheit: un profumo intramontabile che quest’anno compie ben 35 anni. La base di questo profumo è legnosa e cuoiata, un mix delicato di note dolci come la violetta, la camomilla, il biancospino. La boccetta di 200ml ha un costo variabile dai 155 ai 168 euro.

Giorgio Armani – Acqua di Giò: un profumo delicato che ricorda l’estate, anche questo è un intramontabile evergreen. La boccetta da 100 ml costa 92 euro.

Davidoff Cool Water: per l’uomo che non deve chiedere mai, specie se energetico che non si arrende facilmente, ha un sentore di note selvatiche e di bosco. La boccetta da 200 ml costa 55 euro.

Chanel, Bleu: una fragranza molto elegante per l’uomo a cui piace lo stile e la moda. La boccetta da 50 ml costa 97 euro.

Hermes Terre d’Hermès: decisamente speziato che richiama le terre d’oriente. Un tuffo in una moltitudine di note che vi coccoleranno con la loro particolarità. La boccetta da 125 ml costa 90 euro.

Valentino – Uomo: un profumo prestigioso dalle note di nocciola, legno, cedro, è intenso e decisamente inconfondibile. La boccetta da 50 ml costa 80 euro.

Mont Blanc Explorer: un profumo fresco, giovanile e poco impegnativo perfetto per il giorno e per occasioni non troppo impegnative. La boccetta da 30 ml costa 31 euro.

Boss Orange Man: una fragranza vintage ma allo stesso tempo molto mascolina. Ha una base legnosa, di bosco e di vaniglia, è adatto pressappoco a tutte le occasioni. La boccetta da 100 ml costa 44 euro.

Hugo Boss Bottled Nigh: note scure ed avvolgenti, se sei un uomo che va a caccia della sua preda questo è il profumo adatto all’occasione. Una boccetta da 200 ml costa 82 euro.

Roma for men di Laura Biagiotti: non passa mai inosservato ed è un must have. Le note dolci e delicate faranno innamorare chiunque. Una boccetta da 125 ml costa 40 euro.