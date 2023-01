Nella mattinata di ieri a Ortueri, in provincia di Nuoro, un allevatore di 54 anni è stato ucciso a colpi di fucile mentre si trovava davanti alla sua tenuta. Indagano i carabinieri.

Di Marco Spartà

09 gennaio 2023

Omicidio davanti ad un podere: ucciso allevatore di 54 anni

Un allevatore di 54 anni è stato trovato senza vita ieri mattina nei pressi del suo podere a Ortueri, in provincia di Nuoro. A notare il corpo, riverso al suolo, sono stati alcuni passanti che hanno poi contattato i soccorsi.

Una volta sul posto, i sanitari hanno constatato il decesso del 54enne che, stando a quanto appurato, sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre apriva il cancello della tenuta. Le indagini sul delitto sono condotte dai carabinieri, precipitatisi sul posto.

Ortueri, allevatore 54enne trovato morto davanti alla sua tenuta: ucciso a colpi di fucile

Ieri mattina, domenica 8 gennaio, un uomo è stato trovato morto a Ortueri, piccolo centro di circa mille abitanti della provincia di Nuoro. Si tratta di Mario Graziano Loddo, allevatore di 54 anni incensurato.

Secondo quanto scrive la redazione de L’Unione Sarda, alcuni passanti avrebbero visto il corpo di Loddo riverso al suolo davanti alla sua tenuta, nelle campagne del comune del nuorese, ed hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri. L’equipe medica non ha potuto far altro che dichiarare la morte dell’allevatore.

Sul corpo sono state trovate ferite d’arma da fuoco: secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, che ora indagano sul caso, come riferisce L’Unione Sarda, il 54enne sarebbe stato ucciso a colpi di fucile mentre stava aprendo il cancello della sua tenuta alcune ore prima del tragico ritrovamento, avvenuto intorno alle 10.

I carabinieri di Nuoro e quelli della Compagnia di Tonara, coordinati dalla Procura della Repubblica di Oristano, hanno avviato la caccia all’assassino, datosi alla fuga subito dopo il delitto, e stanno cercando di risalire al movente. Sulla salma l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico che verrà effettuato nelle prossime ore.