Un incidente tra Andria e Trani la scorsa notte è costato la vita a due ragazzi di 29 e 22 anni. Nello scontro, che ha coinvolto tre vetture, altri sette giovani sono rimasti feriti.

Di Marco Spartà

08 gennaio 2023

Due ragazzi hanno perso la vita ed altre sette persone sono rimaste ferite, di cui alcune in gravi condizioni. Questo è il bilancio del terrificante incidente stradale verificatosi la scorsa notte sulla provinciale Andria-Trani.

Il sinistro ha coinvolto tre vetture, due delle quali si sono scontrate frontalmente. Sul posto si sono precipitati diversi mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Ora rimangono da chiarire le cause e la dinamica della tragedia.

Andria, scontro tra tre auto lungo la provinciale: morti due ragazzi, altri sette rimasti feriti

Incidente mortale la scorsa notte, tra sabato 7 e domenica 8 gennaio, lungo la strada provinciale nel tratto compreso tra Andria e Trani. Le vittime sono Giuseppe Matera e Alessio Beneloucif, rispettivamente di 22 e 29 anni. Nello scontro sono rimaste ferite anche sette persone, quattro ragazzi e tre ragazze, tutti di età compresa tra i 18 ed i 21 anni.

Non si conosce ancora la dinamica del sinistro, ma stando alle prime informazioni riportate dalla redazione de La Gazzetta del Mezzogiorno, due auto si sarebbero scontrate frontalmente, all’altezza della struttura socio-sanitaria Lamapaola. Successivamente sarebbe rimasta coinvolta una terza vettura.

Immediatamente sul luogo della tragedia sono arrivati diversi mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. I soccorritori non hanno potuto far nulla per le due giovani vittime: troppo gravi le lesioni riportate. Le altre persone rimaste ferite, scrivono i colleghi de La Gazzetta del Mezzogiorno, sono state trasportate presso gli ospedali della zona, dove ora si trovano ricoverate. Alcune di loro verserebbero in gravi condizioni.

Affidati alla Polizia di Stato i rilievi di legge che dovranno determinare come e per quali ragioni i tre veicoli siano entrati in collisione. Per permettere la rimessa in sicurezza del tratto interessato e gli accertamenti delle forze dell’ordine, la provinciale è stata chiusa.