Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato travolto da due auto mentre attraversava la strada: la tragedia ieri sera a Iseo (Brescia).

Di Marco Spartà

08 gennaio 2023

Incidente nella tarda serata: morto un ragazzo di 16 anni

Aveva solo 16 anni il ragazzo morto nella serata di ieri a Iseo, in provincia di Brescia, dopo essere stato investito da due auto. L’adolescente stava raggiungendo degli amici, ma, mentre attraversava la strada, è stato travolto da due vetture che poi si sono scontrate tra loro.

All’arrivo dei soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non c’è stato nulla da fare: il 16enne è deceduto sul colpo. Gli occupanti dei veicoli sono stati trasportati in ospedale. Nessuno di essi ha riportato gravi lesioni.

Iseo, investito da due auto mentre raggiunge gli amici: Federico muore a soli 16 anni

Drammatico incidente ieri sera, sabato 7 gennaio, a Iseo, centro della provincia di Brescia. Un ragazzo di 16 anni, Federico Doga, residente a Comezzano-Cizzago, ha perso la vita.

Stando a quanto riporta la redazione di Today, il 16enne era stato accompagnato dai genitori ad Iseo, dove avrebbe dovuto incontrare degli amici con i quali avrebbe dovuto trascorrere la serata. Mentre attraversava la strada in via Roma, però, sono sopraggiunte due auto, una Fiat Punto condotta da un 39enne ed una Bmw sulla quale si trovava una coppia e la figlia di 10 anni, che lo hanno investito scaraventandolo sull’asfalto. Le due vetture si sono poi scontrate.

Immediato l’intervento del personale medico del 118 che non ha, però, potuto far nulla per l’adolescente: ai sanitari non è rimasto altro che dichiararne la morte, sopraggiunta sul colpo. Le persone a bordo delle due vetture, scrive Today, sono rimaste ferite non gravemente e trasportate in ospedale: il 39enne a Iseo, mentre la famiglia a Chiari.

La Polizia Stradale del comune del bresciano ha effettuato i rilievi ed ora dovrà chiarire la dinamica esatta dell’incidente che sarebbe avvenuto in un tratto poco illuminato. In tal senso, i conducenti delle due auto sono stati sottoposti agli esami tossicologici che hanno dato esito negativo.