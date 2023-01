Netflix nella bufera, cancellata una delle serie più belle: il motivo

Gli utenti di Netflix sono senza parole, è stata cancellata una delle serie più belle e viste nell’ultimo periodo: ecco il motivo.

Netflix, una piattaforma per l’intrattenimento

La piattaforma streaming di Netflix, nasce nel 1997 dall’idea lungimirante di Scotts Valley. Nel tempo il palinsesto si è evoluto e modificato anche grazie alle esigenze degli ultimi tempi. L’intento dell’ideatore è stato quello di offrire agli utenti contenuti sempre diversi che spaziano dai film alle serie tv ai reality, una piattaforma che permette anche di fare sport comodamente da casa. L’idea è stata vincente dal momento che gli abbonamenti mensili sono accessibili davvero a tutti, un solo abbonamento (poi dipende dai pacchetti scelti), costa quasi 8 euro al mese. L’offerta visiva ed il prezzo vantaggioso hanno fatto si che la piattaforma si espandesse in tutto il mondo in brevissimo tempo. Per quanto Netflix sia una realtà dinamica a volte i milioni di utenti devono fare i conti con le cancellazioni, ecco cos’è accaduto nelle ultime ore.

Cancellata una delle serie più amate, non ci sono parole

Una delle serie tv più amate del 2022, è stata cancellata. Milioni di utenti stentano a crederci dal momento che non è possibile nemmeno scaricarla per conservarla nella videoteca virtuale.

Non è la prima volta che la piattaforma streaming cancelli dei contenuti, evidentemente per scadenze contrattuali con i fornitori, difatti non è possibile visionare già da qualche tempo le seguenti programmazioni: Sense8, The OA, One Day at a Time e Chilling Adventures of Sabrina.

Queste serie tv rientravano tra quelle preferite di tutti gli abbonati, ecco che però Netflix ha inflitto il colpo di grazia, da oggi non sarà più possibile guardare “1899” di Baran Bo Odar e Jantje Friese. La programmazione c’è stata per una sola stagione, ha avuto una discreta valutazione dal pubblico e dalla critica dal momento che i due ideatori sono gli stessi della serie tedesca “Dark” che ha ottenuto un successo planetario.

A quanto pare “1899” non ha soddisfatto i criteri di Netflix e per questo motivo si è deciso di interrompere la programmazione. Di certo per gli amanti del genere è stato un durissimo colpo da attutire.