E’ tutto vero, i fan del trio musicale Il Volo stentano a crederci, finalmente la notizia che tutti stavano aspettando.

Il Volo, una storia che dura da anni

Uno dei tre tenori de Il Volo ha spoilerato ai suoi fan una sorpresa incredibile, in milioni si sono complimentati con lui, ha stupito davvero tutti, chi l’avrebbe mai detto! Da diversi anni il trio musicale ha riscosso un successo a livello internazionale, ogni giorno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono seguitissimi non solo durante le loro esibizioni ma anche sui social, la loro piccola finestra con il mondo. Il 2023 è iniziato con una novità sorprendente, l’annuncio era stato dato durante il concerto di Natale a Gerusalemme, in modo davvero originale. Prossimamente i tre giovani ragazzi voleranno in Brasile per il loro tour ed in molti hanno già acquistato i biglietti.

Ma cosa succede? Incredibile ma vero

Il gruppo musicale de Il Volo è composto da due soprani ed un baritono, tutti e tre si sono incontrati per caso diversi anni fa nel programma condotto da Antonella Clerici, Ti lascio una canzone, in onda su Canale 5.

In pochi sanno che i tre ragazzi si erano presentati ai provini da soli, fu il regista Antonio Ricci ad unirli sicuro del fatto che avrebbero fatto molta strada e così è stato. Da quel momento i tre sono diventati inseparabili non solo per il lavoro ma anche l’amicizia che li contraddistingue.

La sorpresa social riguarda il 27 enne, classe 1995, Gianluca Ginoble, che ha lasciato tutti senza parole. Il cantante si è esibito in un assolo apprezzato da tutti. Nel video Gianluca si esibisce al pianoforte intonando “Another Love”, un brano molto popolare e conosciuto.

Il momento è stato davvero intimo, Gianluca si è messo a nudo ed ha cantato per i suoi fan suonando il pianoforte. In molti hanno commentato il momento magico: “Meglio così che dal vivo”, ha ipotizzato addirittura qualcuno sottolineando la bravura anche senza palcoscenico del giovane tenore in erba.