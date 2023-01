Un giovane turista italiano di 29 anni è morto nel pomeriggio di ieri sulle piste della Magnolta all’Aprica, in provincia di Sondrio. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.

Di Marco Spartà

08 gennaio 2023

Drammatico incidente sulla pista da sci: perde la vita un ragazzo

Ha perso il controllo degli sci e si è schiantato contro un cannone utilizzato per la neve artificiale. Così ha perso la vita un ragazzo di soli 29 anni nel pomeriggio di ieri sulle piste di Aprica, centro della provincia di Sondrio.

Sul posto i soccorritori del 118 hanno provato a rianimare il giovane, poi caricato a bordo dell’eliambulanza e trasportato d’urgenza in ospedale. Qui, purtroppo, è arrivato già morto. Sul tragico incidente è stata aperta un’inchiesta dalla Procura.

Aprica, si schianta contro un cannone spara-neve mentre scia: morto turista di 29 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

È Giovanni Pieroni, 29enne residente a La Spezia, la vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 7 gennaio, sulle piste da sci della Magnolta ad Aprica, in provincia di Sondrio.

Il ragazzo stava trascorrendo le vacanze dell’Epifania sulle montagne insieme ad un gruppo di amici. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Giorno, Giovanni stava sciando, quando improvvisamente ha perso il controllo degli sci ed è finito fuori pista terminando la propria corsa contro un cannone spara-neve. Un urto molto violento.

I primi a prestare soccorso al 29enne sono stati alcuni poliziotti sciatori che hanno avviato le manovre di rianimazione, poi proseguite dallo staff medico del 118, giunto sul posto. I sanitari hanno poi trasportato in elisoccorso il 29enne presso l’ospedale Morelli di Sondrio, dove purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è sopraggiunto durante il trasporto per le gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Gli stessi agenti della Polizia hanno provveduto agli accertamenti del caso per stabilire le cause dell’incidente. Al vaglio le cause che hanno fatto finire la vittima fuori dalla pista: tra le ipotesi anche un malore. Le indagini, riferisce Il Giorno, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Sondrio che potrebbe stabilire l’autopsia sulla salma.