Laura Pausini, tubino attillato e rossetto rosso: la serata si accende di passione con LUI – FOTO

Laura Pausini stupisce i fan, il look aggressive evoca piacevoli emozioni che però sono solo per “lui” che tra l’altro non è il marito.

Laura Pausini si fotografa con un altro, chi sarà?

Una storia Instagram postata dalla cantante ha suscitato non poco interesse nei fan dell’artista. A quanto pare Laura ha festeggiato il compleanno del suo amore con un outfit decisamente particolare che le dona in modo divino. Il problema è che la persona che chiama “My love” non è suo marito, ma allora chi è questo baldo giovane dal bell’aspetto?

Ecco con chi ha festeggiato la Pausini

La bella e raggiante Laura Pausini ha deciso di festeggiare il compleanno del suo amore, Nick Cerioni. Un tubino nero attillato con un cinturone tempestato di brillanti, il rossetto rosso ed uno chignon spettinato le conferiscono un’aria selvaggia e decisamente aggressive ma allo stesso tempo sensuale e maliziosa.

La foto postata su Instagram ha suscitato parecchio interesse, ma chi sarebbe questo Nick? Svelato il mistero! Nicolò Cerioni è un STYLIST E CO-FOUNDER SUGARKANE PRODUCTIONS. E’ nato nelle Marche ma è volato a New York per studiare per poi trasferirsi a Milano diplomandosi all’Istituto Europeo di Design.

Nel mondo dello spettacolo è il guru dello styling tant’è vero che nel 2008 è entrato a far parte del team di Mtv occupandosi dei programmi trasmessi sulla piattaforma. Con il tempo ha avuto l’occasione di portare avanti numerose collaborazioni molto importanti lavorando per XFactor su Rai Due.

Nicolò ha sempre avuto una passione per la musica, questa sua attitudine lo ha portato a curare l’immagine di artisti di fama internazionale come ad esempio i Maneskin collaborando anche con le case discografiche più influenti al mondo, ricordiamo Emi, Sony e Universal. Pensate che Nicolò è stato anche al Festival di Sanremo e probabilmente anche quest’anno ve ne farà parte.

Laura e Nicolò sono molto amici, l’affetto che la cantante prova per il suo amico è puro così come il loro rapporto, festeggiare il compleanno dello styling è stato un momento emozionante e molto significativo.