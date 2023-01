Un uomo di 49 anni è stato trovato privo di vita ieri mattina a Ferrara all’interno di un’auto ferma in un parcheggio. Sul posto i soccorsi e la Polizia.

09 gennaio 2023

Uomo trovato privo di vita in un’auto: sul posto la Scientifica

Raccapricciante scoperta nella mattinata di ieri a Ferrara, dove un uomo di 49 anni è stato trovato privo di vita all’interno di un’auto posteggiata in un parcheggio. A chiamare i soccorsi un passante che ha notato il 49enne riverso sul sedile della vettura.

Un’equipe medica del 118 è arrivata sul posto e, dopo aver provato a rianimare l’uomo, ne ha constatato il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia Scientifica e quelli della Polizia di Stato che hanno condotto gli accertamenti utili a risalire alle cause della morte.

Ferrara, dramma in un parcheggio: uomo di 49 anni trovato morto all’interno di un’auto

Riverso sul sedile di un’auto, ferma in un parcheggio. Così è stato trovato morto un uomo di 49 anni ieri mattina, domenica 8 gennaio, nel parcheggio ex Mof, in via Darsena a Ferrara.

L’allarme è scattato intorno alle 10 quando, riferisce Il Resto del Carlino, un passante ha visto il 49enne riverso all’interno dell’abitacolo della vettura, una Lancia Y. Temendo qualcosa di grave, l’uomo ha subito contattato il numero unico per le emergenze spiegando quanto visto.

La centrale operativa ha inviato sul posto il personale medico del 118, dove è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il 49enne di cui è stato possibile solo dichiarane il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato ed i colleghi della Scientifica che hanno effettuato i rilievi per stabilire le cause della morte. Dai primi riscontri, scrivono i colleghi de Il Resto del Carlino, sul cadavere non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza e la posizione dell’auto non farebbe ipotizzare il coinvolgimento di terze persone. Le ipotesi su cui lavorano gli inquirenti sono quelle di un malore fatale o di un gesto volontario.

A stabilire le cause con precisione saranno i risultati dell’esame autoptico che l’autorità giudiziaria ha disposto sulla salma.