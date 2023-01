A Frosinone nella tarda serata di ieri, un ragazzo è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. Inutile ogni tentativo di rianimazione dei sanitari del 118.

09 gennaio 2023

Incidente sulla Monte Lepini: ragazzo muore travolto da una vettura

Investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada. Questo il drammatico destino di un ragazzo, deceduto ieri sera sulla strada regionale Monti Lepini a Frosinone. Si tratterebbe di un 19enne di nazionalità straniera.

Le tre persone che si trovavano a bordo del veicolo si sono subito fermati ed hanno chiamato i soccorsi. Inutile, però, il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che hanno potuto solo appurare il decesso del giovane. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

Frosinone, investito e ucciso da un’auto mentre attraversa: la vittima sarebbe un 19enne

Un ragazzo è stato travolto da un’auto nella tarda serata di ieri, domenica 8 gennaio, lungo la Monti Lepini a Frosinone. La vittima, non ancora identificata, sarebbe un giovane di 19 anni di nazionalità straniera.

Dalle prime informazioni, come riferiscono le testate locali e la redazione di Fanpage, intorno alle 22:30, il giovane avrebbe attraversato la carreggiata quando è sopraggiunta una vettura, sulla quale si trovavano tre ragazzi, che l’ha centrato in pieno. Un impatto molto violento che ha scaraventato sull’asfalto la vittima. Gli occupanti del veicolo, fermatisi subito, hanno lanciato l’allarme chiamando il 118.

All’arrivo dei soccorsi, però, era ormai troppo tardi. L’equipe medica ha provato disperatamente a rianimare il ragazzo, ma ogni sforzo non ha dato esito e, alla fine, si è dovuta arrendere dichiarandone la morte, sopraggiunta per i gravissimi traumi riportati nell’investimento.

La dinamica e le cause di quanto accaduto sono ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia laziale, accorsi sul luogo della tragedia. Gli agenti hanno sentito il conducente della vettura che, scrive la redazione di Fanpage, avrebbe spiegato di non aver visto il pedone. Affidato anche alle forze dell’ordine il compito di identificare la vittima. Non è escluso che possa essere disposta l’autopsia sulla salma.