Una donna di 73 anni è stata investita e uccisa da un camion mentre attraversava la strada con il nipotino di 8 anni: il dramma stamane a Rogoredo, frazione di Casatenovo (Lecco).

Di Marco Spartà

09 gennaio 2023

Gesto eroico per salvare il nipote: perde la vita una 73enne

Investita da un camion per salvare il nipotino che stava accompagnando a scuola. Un gesto eroico costato la vita ad una donna di 73 anni: la tragedia si è consumata questa mattina a Rogoredo, frazione di Casatenovo, in provincia di Lecco.

I soccorritori del 118, dopo la segnalazione, sono arrivati sul luogo dell’investimento anche in elicottero, ma non hanno potuto fare niente per l’anziana, morta sul colpo dopo l’incidente. Illeso, invece, il nipotino di 8 anni. Le indagini sono affidate alla Polizia Locale.

Rogoredo, investita da un camion per salvare il nipotino di 8 anni: 73enne muore sul colpo

Tragedia questa mattina, lunedì 9 gennaio, a Rogoredo, frazione del comune di Casatenovo (Lecco), dove una donna è morta dopo essere stata travolta da un camion. A perdere la vita Carla Viganò di 73 anni.

L’anziana stava accompagnando il nipotino, un bimbo di 8 anni, a scuola. I due, riporta la redazione de Il Giorno, hanno attraversato la strada sulle strisce pedonali all’incrocio tra la Sp La Santa e via San Gaetano, quando è sopraggiunto un camion. A quel punto, la 73enne, per salvare la vita del bimbo, lo ha spinto, ma è stata travolta dal mezzo pesante.

A prestare i primi soccorsi un’infermiera che ha avviato le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale medico del 118, giunto sul posto. Considerata la gravità dell’incidente, è stata fatta atterrare un’eliambulanza per l’eventuale trasporto in ospedale. Per Carla, però, era ormai troppo tardi: il decesso è sopraggiunto sul colpo. Soccorsa anche la sorella della 73enne che, scrive Il Giorno, arrivata sul posto, ha accusato un malore. Nessuna conseguenza, invece, per il bambino.

La Polizia Locale, occupatasi dei rilievi, ora è a lavoro per stabilire la dinamica della tragedia. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell’ordine.