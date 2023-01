Giovanna Moro, il primo amore di Gianluca Vialli: ecco perché si lasciarono

Da pochissimi giorni è morto Gianluca Vialli, il mondo del calcio è ancora sotto shock ed in molti lo ricordano, tra le persone che lo piangono spunta anche Giovanna Moro, la conoscete?

Una morte a cui non si da ancora senso

Nessuno riesce a darsi pace per la prematura dipartita di Gianluca Vialli, l’ex campione del calcio che ci ha lasciati la mattina del 6 gennaio 2023. Subito dopo il funerale di Sinisa Mihajlovic, morto a 53 anni il 16 dicembre 2022 a causa di una grave forma di leucemia, Vialli ha deciso di ritornare a Londra per sottoporsi ad altre cure sperimentali visto il progredire del tumore al pancreas di cui soffriva dal 2017. Purtroppo a nulla è valso il disperato tentativo dei medici di aiutarlo, il campione ha perso la sua partita più importante, quella con la vita. Ha lasciato una moglie e due figlie.

Ecco chi era il primo grande amore di Vialli

Lo shock per la morte dell’ex campione è ancora tanto, dopo il 6 gennaio se ne continua a parlare. Anche la sua Città, Cremona, che lo ha visto crescere e trionfare, non riesce a darsi pace, il sindaco ha predisposto il lutto cittadino nel giorno dei funerali avvenuti questa mattina a Londra (dov’è morto) mentre è stata celebrata una messa a Cremona.

A piangere Gianluca è anche l’ex fidanzata, il suo primo amore con la quale ha avuto una relazione di 13 anni. Vialli ha voluto davvero bene a Giovanna Moro, ma come mai è finita? Durante i Mondiali di calcio del ’90, il calciatore aveva 26 anni e si vociferava che in quel periodo avesse una storia clandestina con Alba Parietti, la quale ha sempre smentito lo scoop: “È una cosa che fa parte della mitologia, non lo dirò mai. Ci sono giorni in cui dico di sì, altri in cui nego”, disse la showgirl. Viste le voci insistenti la storia con Giovanna vacillò e tutto finì così com’era iniziato, in Vespa scorrazzando per Cremona liberi e felici da giovani innamorati con molte speranze.