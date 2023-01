Nella serata di venerdì a Faè, frazione di Longarone, in provincia di Belluno, un uomo di 84 anni è stato trovato morto in un meleto: i risultati dell’autopsia.

Di Marco Spartà

10 gennaio 2023

Uomo trovato privo di vita in un meleto: si tratta di un 84enne

Un uomo di 84 anni è stato trovato privo di vita in un meleto nei pressi di una chiesa di Faè, frazione di Longarone, in provincia di Belluno. La terribile scoperta nella serata di venerdì da parte di un amico che, preoccupato di non vederlo, era andato a cercarlo.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto hanno potuto solo dichiararne la morte che, secondo gli accertamenti del caso, sarebbe sopraggiunta a causa di una caduta mentre l’anziano stava raccogliendo delle mele avvenuta qualche giorno prima. A determinarlo è stata l’autopsia.

Longarone, anziano trovato morto in un meleto: sarebbe deceduto a causa di una caduta

È caduto mentre raccoglieva delle mele in un campo, dove si era costruito un rifugio per trovare riparo. Così ha perso la vita Dino Bampa, 84enne di Treviso, trovato morto venerdì sera, 6 gennaio, in un meleto a Faè, piccola frazione del comune di Longarone, nella provincia di Belluno.

A trovare il cadavere, scrive la redazione de Il Gazzettino, sarebbe stato un amico che era andato a cercarlo, considerato che non aveva più notizie dell’84enne dal giorno precedente. Raggiunto il campo la terrificante scoperta e la chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed i carabinieri: per l’anziano era ormai troppo tardi. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per determinare le cause che hanno provocato la morte di Bampa. In tal senso, la salma è stata trasferita in obitorio per l’esame autoptico. Dagli accertamenti, scrive la redazione de Il Gazzettino, è emerso che l’84enne è deceduto in seguito ad una caduta mentre quest’ultimo fosse intento a raccogliere mele nei giorni precedenti. Una caduta a cui, però, Bampa non avrebbe dato peso.

Gli esami effettuati dall’anatomopatologo hanno, dunque, escluso l’ipotesi iniziale che potesse essersi trattato di un omicidio.