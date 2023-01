Nella serata di ieri a Galliate, nella provincia di Novara, una donna di 58 anni è rimasta vittima di un investimento da parte di una vettura. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

10 gennaio 2023

Ennesimo investimento mortale: donna di 58 anni travolta da un’auto

Investimento mortale nella serata di ieri a Galliate, in provincia di Novara. Una donna di 58 anni è stata travolta e uccisa da un’auto nei pressi di un ponte. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo alla vittima.

All’arrivo dei sanitari non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo il tragico incidente. L’accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine che hanno provveduto agli accertamenti.

Galliate, investita e uccisa da un’auto: la vittima è Giulia Garavaglia di 58 anni

Si chiamava Giulia Garavaglia, la donna di 58 anni residente a Turbigo morta ieri sera, lunedì 9 gennaio, a Galliate, centro della provincia di Novara, in un drammatico incidente.

Secondo le prime informazioni, come riferisce la stampa locale e la redazione de Il Giorno, intorno alle 20:30, la vittima stava percorrendo a piedi una strada, nei pressi del ponte di ferro sul Ticino, per rientrare a casa. Un’auto, una Peugeot 3800 condotta da un uomo che procedeva nella stessa direzione, per cause ancora da stabilire, l’ha centrata in pieno facendola finire sull’asfalto. Il conducente ha subito arrestato la marcia per prestare i soccorsi ed ha chiamato il numero unico per le emergenze.

Sul luogo della tragedia, è stato inviato un equipaggio del 118 che ha provato a rianimare la 58enne. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare: allo staff medico non è rimasto altro che constatarne la morte. Fatali i traumi riportati nell’investimento.

Insieme ai soccorsi, sono arrivate le pattuglie dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno provveduto ai rilievi di legge che dovranno stabilire la dinamica e le cause dell’incidente. Alla base, riportano i colleghi della redazione de Il Giorno, potrebbe esserci la scarsa visibilità nel tratto interessato al momento della tragedia.